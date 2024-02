Testámos seis dos produtos mais virais do TikTok. Será que resultam?

Se, como nós, cedeu à tentação e descarregou o TikTok, já se deve ter deparado com os vídeos de reviews, deixados por pessoas que se depararam com produtos espetaculares (ou talvez não) e acharam que todos deveriam de saber. Depois de sermos inundadas com essa quantidade de vídeos decidimos pôr a teste seis deles. Eis o que apurámos sobre cada um deles.

Rare Beauty – Soft Pint Liquid Blush

Quando a marca de beleza de Selena Gomez lançou este blush, a internet ficou louca com o facto de, com uma pequena porção do produto, conseguirmos contemplar quase o rosto todo, e isto é verdade. O blush fez jus às expectativas, pois não só dura imenso tempo na cara, como conseguimos adicionar produtos por cima sem que fiquemos com aquela espécie de bocados secos do produto (if you know, you know). O downside, assim que aplicamos a pigmentação, é que temos de fazer logo o blend, pois, se não, sentimos que depois não fica tão smooth como gostariamos.

Nars – Laguna Bronzer

Continuando na onda da maquilhagem, o bronzer da Nars veio para ficar. Esteve presente nas mãos de todas as influencers de beleza e com razão, pois é um produto de fácil e rápida aplicação que não deixa rastos. Um aspecto menos bom? O facto de apresentar um preço elevado, mas existe também a versão mini que dura imenso tempo e tem um valor mais baixo.

Elemis – Pro-Collagen Cleansing Balm

Depois da maquilhagem, temos de falar do produto que a tira. Não é novidade que as toalhitas desmaquilhantes não fazem muito bem, segundo a Glamour, "não limpam realmente a pele. Na maior parte das vezes, espalham a maquilhagem, a sujidade e a pele morta que se encontram no rosto, deixando a pele irritada." As água micelares são um passo acima, mas mesmo assim "podem deixar um resíduo superficial na pele", acresenta Kate Kerr, especialista em tratamentos faciais, à Elle inglesa.

Então, o que devemos utilizar para retirar a maquilhagem? Na verdade, desde que utilizemos um gel de limpeza a seguir do desmaquilhante, ficamos com a pele sempre muito mais limpa, mas se quiserem a elite desta gama de produtos a resposta está nos cleansing balms. Para o teste, testámos o da Elemis. É preciso confessar que inicialmente o produto não convenceu, pois apresentava um cheiro um pouco forte e uma textura demasiado espessa. Apesar de tudo, não posso deixar de lhe atribuir bons créditos, pois retira todo o tipo de produto da cara, até a cola de pestanas. Voltaria a comprar? Talvez existam opções mais acessíveis.

The Ordinary – AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution

Conhecido como a máscara vampira da internet, este produto é aconselhado a utilizadores experientes de exfoliantes à base de ácidos. Na descrição, afirma ser adequado a todos os tipos de pele e destina-se aos tratamentos de irregularidades na textura, à falta de brilho e aos tons de pele pouco uniforme. Podemos dizer que a partir do dia em que testei pela primeira vez este produto, a minha vida mudou por completo. Tudo que afirma tratar, o Peeling Solution trata; e o melhor de tudo, tem um baixo preço. Aqui não existem downsides, talvez fique o conselho de seguir as intruções e realizar um teste antes.

Caudalíe – Vinoperfect

Depois de anos a utilizar produtos com a vitamina C, dei por mim a apostar no tão falado sérum da Caudalíe. Disse adeus ao meu antioxidante e começei a utilizar este produto. Confesso - e sim, esta lista são quase tudo bons reviews -, mas este é o holy grail de anti manchas. Se depois de aparecer uma borbulha fica com um resíduo escuro, que demora imenso tempo a desaparecer, isto é a resposta para todos esses problemas. Num mês (algo que pode parecer muito, mas neste caso acreditem que não é), tinha quase tudo desaparecido. A crítica possível? Pode apresentar um preço elevado, conforme as carteiras.

Cerave – Sérum Retinol Antimarcas

Continuando na onda de produtos que ajudam a diminuir ou até a eliminar as manchas, apareceram alguns vídeos sobre o já famoso retinol da Cerave. A altura foi a ideal, sendo que já tinha pesquisado sobre o uso deste ativo. Fazem já três meses ou até mais, e com o Sérum Retinol Antimarcas não obtive nenhum dos efeitos secundários por que este agente é conhecido, nada de peles secas e excesso de borbulhas, nada disso. Claro que fui utilizando com todo o cuidado, mas acredito que seja um bom produto para quem procura iniciar a jornada com o retinol.