De quantos em quantos dias devemos trocar as toalhas de banho?

A higiene pessoal é uma preocupação fundamental para a saúde e o bem-estar de cada indivíduo. No entanto, há um artigo que é muitas vezes negligenciado e que merece uma atenção especial: as toalhas de banho e de limpeza de rosto. Estas fiéis companheiras diárias na rotina do banho podem abrigar uma quantidade surpreendente de germes e bactérias se não forem adequadamente limpas, regularmente. Mas surge a questão: quando é que devemos de lavar as nossas toalhas? Com que periodicidade?

Um ponto crucial a considerar é a frequência com que as utilizamos. Seja após o banho diário ou para secar as mãos, as toalhas entram em contacto direto com a nossa pele, recolhendo a sujidade, as células mortas da pele, os óleos naturais e até mesmo as bactérias. Sally Bloomfield, especialista em higiene doméstica e em prevenção de doenças infecciosas, conta à BBC que uma semana é o máximo recomendado (para as manter sem as lavar). Por outro lado, Suze Dowling, co-fundadora e diretora comercial da Pattern Brands, diz ao The New York Times que recomenda que as toalhas de banho sejam lavadas a cada três a quatro utilizações. Patric Richardson, do The Laundry Evangelist, um canal no Youtube, também entrevistado pelo jornal americano, completa afirmando que as toalhas de rosto devem ser lavadas com mais frequência, idealmente a cada dois a três dias.

As toalhas húmidas são o ambiente perfeito para o crescimento de bactérias e fungos, acrescenta Richardson. Em espaços com alta humidade, como casas de banho, as toalhas podem tornar-se um terreno fértil para microrganismos prejudiciais à saúde. A falta de secagem adequada, entre utilizações, pode aumentar ainda mais o risco de contaminação. Portanto, é essencial garantir que as toalhas sequem completamente entre utilizações, seja pendurando-as em ganchos ou estendendo-as ao sol.

A higiene das nossas toalhas é crucial. Seguir uma rotina regular de lavagem, garantir uma secagem adequada entre utilizações e estar atento a sinais de sujidade, são passos essenciais para garantir que permaneçam limpas e livres de germes. Ao dedicar o tempo e a atenção à manutenção das nossas toalhas, podemos desfrutar de uma experiência de banho mais higiénica e revitalizante.