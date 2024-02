Será o pequeno-almoço a refeição mais importante do dia? Depende, diz nutricionista

As refeições são momentos essenciais ao longo do dia, não só para satisfazer a fome, mas também para promover a saúde e o bem-estar. Representam oportunidades de munir o corpo com os nutrientes necessários para o seu funcionamento adequado. Com isso, é de realçar que somos incutidas desde sempre que o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia, visto que é a que comemos logo de início para nos preparar para um dia cheio de peripécias. Mas ultimamente tem surgido a dúvida se é realmente o caso.

É aconselhado priorizar uma alimentação equilibrada e variada, composta por alimentos frescos, naturais e ricos em nutrientes essenciais, como frutas, legumes, cereais integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Fernanda Marques, nutricionista da Clínica Pilares da Saúde, conta à Máxima que "o consumo do pequeno-almoço pode de facto trazer benefícios de saciedade, controlo de apetite, desde que seja uma refeição completa, com frutas, proteínas e gorduras boas. Entretanto a realização do jejum intermitente nesta refeição, por reduzir o consumo energético, também mostra ter efeitos positivos na perda de peso." Acrescenta, ainda: "considerando que o pequeno-almoço será a primeira refeição do dia, ela poderá sim ser a mais importante, no entanto, esta importância está positivamente relacionada com a qualidade desta refeição. O mais importante não é o horário e sim a composição da refeição."

Fernanda Marques, nutricionista da Clínica Pilarea da Saúde. Foto: DR

E o que representa um bom pequeno-almoço? Não uma refeição só com pão com manteiga e café com leite, sendo que esta "normalmente apresenta um índice glicémico alto, o que contribui para um aumento da glicose e insulina logo na primeira refeição do dia, e neste sentido esta não poderá ser a mais importante do dia", mas sim uma "que inclua pães integrais com ovos mexidos, tomate, espinafre, leite com café e uma fruta", sendo que essa versão "claramente fornece mais nutrientes [quando comparado com a primeira opção]. Pequenas estratégias podem melhorar, e muito, o bem estar geral."

Como nota de atenção, Fernanda Marques alerta que o saltar o pequeno almoço para depois ter um jantar mais pesado não é a escolha adequada, pois pode representar um aumento dos níveis de glicose e até estar associada a um excesso de peso e desregulação do relógio cricadiano (o relógio interno de uma pessoa).

É importante manter horários regulares para as refeições, dando preferência a porções adequadas que atendam às necessidades energéticas individuais. Além disso, é recomendado evitar o consumo excessivo de alimentos processados, ricos em açúcares refinados, gorduras saturadas e sódio. O equilíbrio e a moderação são princípios-chave para uma alimentação saudável e sustentável a longo prazo.