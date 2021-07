Diário de uma dieta: Como perdi 15kg em 12 semanas

Catarina Rodrigues, antes. Foto: Mariline Alves

Catarina Rodrigues, com menos 15kg.

Testemunho Marta Esgalhado, Nutricionista

Marta Esgalhado, nutricionista.





Cheguei - ou chegámos porque vocês acompanharam esta minha "viagem" - ao fim da jornada.muitos foram os desafios que enfrentei nesta reeducação alimentar, que mais do que uma dieta foi uma lição de vida., e tão orgulhosa de tudo o que atingi num curto espaço de tempo. Se consegui, todas conseguimos, e só me pergunto porque não me cruzei com a YES!diet mais cedo. Comecei esta caminhada com 99,5 kg, hoje a balança marca os 84.5 kg.Fiz este caminho com a ajuda da, a nutricionista que me acompanhou ao longo de todas estas semanas, e que foi adaptando a minha alimentação conforme os meus pedidos, necessidades e as exigências do meu corpo. Nunca senti fome excessiva, nunca me senti cansada - vamos falar de ingestão de líquidos, nomeadamente água? - e claro que houve momentos de maior fraqueza emocional. Acima de tudo, e por falar em emoções, superei a minha fome emocional e aprendi que comer bem pode fazer-me tão feliz como comer junk food. As férias foram, sem dúvida, um dos maiores desafios, bem como os jantares de família , mas nunca nada me soube tão bem como ir acordando todos os dias mais saudável, mais leve, mais feliz. O exercício também ajudou - by the way, experimentem a App! - e a minha decisão de voltar à natação tem-me sabido pela vida. Partilho estas fotografias convosco - atenção, nenhuma tem Photoshop -, onde tenho menos 15kg do que as que tirei no início desta jornada. Lembram-se? Quem diria que passaramno consultório da Well's com a nutricionista Marta Esgalhado. Aumentei a massa muscular e os níveis de gordura reduziram (tenho menos 8% de massa gorda no meu corpo), graças à dieta e ao exercício físico. O facto de ter começado a treinar tem ajudado a esta transformação. Onde noto efetivamente grandes diferenças é no perímetro abdominal, onde perdi 15,5cm, e na anca, onde perdi 12cm.Voltei a caber, as calças estão-me quase todas largas, meu marido, os amigos e a família não escondem o entusiamo por mim. É que esta viagem ainda agora começou! Espero que tenha inspirado quem me leu a mudar, tal como eu mudei. E acreditem: é muito mais fácil do que parece. Querer é sempre o mais importante.

"A Catarina tinha plena noção que ao entrar neste desafio a sua alimentação ia sofrer grandes alterações, quer nos horários, como na qualidade e quantidade. Só não sabia é que não ia passar fome nem "sofrer" por não poder comer as coisas a que estava habituada. Sempre esteve muito focada e cumpriu o plano, que aceitou sempre bem. Além disso, a Catarina tinha como objetivo a perda de peso não por vaidade, porque mesmo com peso a mais nunca se sentiu constrangida, mas sim a pensar no seu futuro. Por isso mesmo, quando os resultados não eram os esperados ela nunca desanimou pois tinha noção que estávamos a trabalhar para o seu futuro e não para o amanhã, o que lhe dava mais força ainda para continuar.



Estimular a Catarina a fazer exercício (começámos por simples caminhadas) e ter o feedback de que ia começar a fazer natação por vontade própria, foi muito satisfatório, sobretudo por ver essa diferença na atitude.

As duas fases mais desafiantes por norma são a primeira semana da fase 1 e a ida de férias, enquanto estamos a meio do programa. No entanto, em ambas as Catarina esforçou-se ao máximo e em cada uma delas perdeu 3kg!

O que podem chamar de segredo, eu chamo de bases para o nosso organismo funcionar corretamente. Assim sendo as minhas alterações maiores na Catarina foram: o aumento da ingestão de líquidos, a prática de exercício físico regular, o regularização do trânsito intestinal e a redução do intervalo de tempo entre as refeições, distribuindo proporcionalmente os alimentos ao longo do dia.

Ao longo deste processo a Catarina alterou muitos dos seus hábitos alimentares, o que a fez reduzir o peso e ganhor qualidade de vida, além de prevenir futuras complicações associadas à obesidade. Além disso, logo nas primeiras semanas a Catarina sentiu mais energia e ainda menos inchaço o que a incomodava ao final do dia.

A nossa missão enquanto nutricionistas é ajudar as pessoas a recuperar a sua saúde através de uma alimentação saudável. Através do programa YES!diet conseguimos que os nossos clientes percam grandes quantidades de gordura e atinjam o seu peso ideal sem passar fome, a comer refeições comuns e ainda com opções de snacks doces, que é o que custa sempre mais quando fazemos dietas para perda de peso."