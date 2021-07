Ser bailarina em casa, na praia, no campo

Sofia Bichão, B Body Lab.

Sofia Bichão, B Body Lab.

Sofia Bichão, B Body Lab.

Numa altura em que quase tudo é digital - ou que pelo menos pode ser - as aulas de desporto online democratizaram-se e os personal trainers tornaram-se virtuais. Mas é raro ouvirmos falar em ballet online, por issoviu uma oportunidade e criou o B Body Lab , uma plataforma digital que disponibiliza aulas de ballet fitness - uma modalidade que utiliza posturas e posições de ballet para trabalhar a tonificação muscular, postura e flexibilidade. Sofia Bichão fundou o B Body Lab nos primeiros tempos de pandemia, é licenciada eme ensina ballet e dança contemporânea há 10 anos, tendo iniciado as aulas de ballet fitness há cerca de cinco anos. “A ideia nasceu no momento em que ficamos obrigados a ficar em casa, em quarentena, e as minhas alunas queriam continuar com as aulas, mesmo online”, diz. “Com estas aulas, de repente várias amigas tiveram vontade de experimentar e o passa a palavra levou à criação de uma turma”.A plataforma transmite aulas live, que ficam mais tarde disponíveis para assistir quando quiser), e conta ainda com aulas mais curtas e localizadas. Para quem não dispensa planos de treinos, há sugestões com a opção de um, dois ou três dias de descanso, com base na condição física de cada um. Não é preciso ter praticado nem ter qualquer conhecimento de ballet para participar nas aulas.Os lives são feitos via Zoom, terças e quintas às 19h30 e os alunos subscritos no site acedem ao link em “Live Classes” dentro da área de membros, minutos antes da mesma, para a aula em direto.Junte-se ao live de Sofia Bichão na próxima quarta-feira, 4 de agosto, às 19h, no Instagram da Máxima , e experimente uma aula gratuita de ballet fitness.