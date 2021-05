Diário de uma dieta: “Como foi fácil perder 5 quilos em 5 semanas”

Catarina testa a app.

É oficial. Começo a notar diferenças no meu corpo e no meu pensamento quanto à. A minha última consulta revelou que, e ainda estamos na quinta semana. Tem sido um percurso desafiante, mas pensei que me custaria ainda mais. Mudar não é difícil, arranjar a vontade para o fazer, sim.O exercício físico foi o que me custou mais implementar, mas lá comecei as minhas caminhadas na Natureza, que são um escape ao dia a dia e me motivam a ficar ainda mais em forma. Para isso, tenho tido como maior aliada a app da YES!diet, que além de ter sugestões de treino, permite-me ser acompanhada em tempo real através da mesma. Devem estar a perguntar-se como funciona. É possível adicionar todas as refeições, para saber aquilo que comi, e contabiliza as calorias ao longo do dia. Também permite anotar a água que consumo. Para já, estou a divertir-me muito a experimentar os treinos possíveis: aeróbicos, funcionais, de força... eu é que escolho! Cria imediatamente um "menu" de treino. Resumindo: alimentação, hidratação e exercício. É uma app prática e intuitiva, não complica a nossa vida. Tento fazer as caminhadas pelo menos três vezes por semana, mas confesso que houve uma semana em que só fiz uma. Foi uma semana de logística difícil.Updates sobre a minha alimentação: o kiwi e os frutos secos ajudaram-me a com o trânsito intestinal. Descobri que não adoro os crepes de vitela, mas também não se pode gostar de tudo. Entretanto aprimorei as! Riam-se, à vontade. Começa a fazer calor, mal posso esperar por levar os snacks e as refeições frescas da YES!diet para a praia. Em breve conto-vos tudo.