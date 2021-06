Diário de uma dieta: como emagreci nas férias

voltar a comer grelhados, beber mais água. Assim têm sido as minhas férias, por sinal maravilhosas, com amigos, entre a praia e o campo, entre os mergulhos no mar e os banhos de sol.Na última consulta pesava 94kg, e na próxima espero continuar os. Sinto-me cada vez mais leve e liberta das pressões daquilo que pensava ser uma dieta: algo rígido, com mil imposições e regras. Nada disso. Como já disse no meu diário anterior, e por estar de férias, a nutricionista dapermitiu-me comer "da minha comida" nas refeições principais, sempre a cumprir o guia que me foi dado.A facilidade das refeições da YES!diet, como asjá feitas, ajudam-me entre viagens e se tiver que passar muito tempo fora: como a salada aromática de ovo, sementes e azeitonas, ou a de frango, queijo e sementes. É difícil escolher.As saladas e os frescos da marca ajudam a "matar" a vontade de comer, por exemplo, tomate na salada, ouque são osde algumas das saladas que não estão incluídos no meu plano. Foi precisamente uma salada fresca que comi no carro à saída de Lisboa, em direção ao. Nada mais prático do que isto. Nesse dia, particularmente atarefado, senti mesmo a necessidade de ter uma refeição rápida à mão. Entre sair do trabalho, ir a casa fazer as malas, meter tudo no carro e seguir viagem, que bem que soube fazer tudo sem estar a pensar noAté porque além das saladas, a YES!diet tem outros snacks que também são fiéis companhias: o de húmus, queijo e cenoura, ou o de pera, queijo e ovo são uma delícia. Deixo-vos um desafio, esta semana. Experimentem!