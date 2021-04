Diário de uma dieta: semana 1. Quem sou eu e porque quero perder 20kg em 12 semanas?

"Nasci em Lisboa, sou lisboeta, sempre vivi aqui. Adoro gatos, que são a minha paixão, sou mesmo team cats. Sim, fico horas a olhar para o meu gato. Tenho 31 anos, feitos em março, e sou editora de vídeo numa estação de televisão, e também freelancer. Não vivo sem música ao vivo e sem concertos. Os concertos estão para mim como a praia está para os meus amigos. Sou introvertida… para mim está sempre tudo bem, desde que ninguém me chateie, gosto de ficar no meu canto. Todos os anos caio de forma épica. Tenho repulsa a crocodilos, e tenho fobia de palhaços - nos shoppings, escondo-me quando avisto um. Sou mestre em meter os pés pelas mãos, sobretudo a conversar com pessoas. Adormeço sempre a ver filmes no sofá.

Sobre o meu peso. Confesso que até à data a relação com o meu peso sempre esteve na base do "deixa andar". Quis fazer esta dieta, a da YES!diet, porque nunca me senti tão cheia, tão volumosa. Embora não saiba quanto peso, sinto que devo fazer a dieta também por questões de saúde. Na escola, à medida que crescia, sempre pensei: vou aceitar que sou assim, e ser uma "gordinha fixe", cool. Sofri bullying – sim. Não me sentia feminina, era mais maria-rapaz. A adolescência foi-se fazendo com base nessa insegurança, e admito que sempre fui insegura com o meu corpo. Sempre estive acima do meu peso. Quero fazer esta dieta por mim, para mim.

Já tentei outras dietas, mas nunca com acompanhamento do início ao fim. Agora está na moda o jejum intermitente, experimentei, mas é preciso mais para a dieta funcionar. Há sempre alguma coisa que nos faz voltar ao que eramos antes. Também já paguei planos de nutrição e exercícios online, e também já andei no ginásio com personal trainer. Não foi suficiente. Com a YES!diet vou ser acompanhada, quero muito mudar, até porque eu adoro comer mas sei que preciso de moderar nas quantidades. Não sei impor limites, e é isso que preciso de aprender: aliás, aprender a comer é um dos meus objetivos com a dieta. Quero deixar de ter um apego emocional à comida: estou triste, vou jantar fora, comi porcarias, alegrei-me. Resumindo, quero aprender a ficar feliz por comer peixe com brócolos da mesma forma que fico se comer um bife com batatas fritas.

Catarina Rodrigues Foto: Mariline Alves

Saber que não vou estar sozinha, com a YES!diet sempre a meu lado ao longo destas 12 semanas, faz-me acreditar nessa mudança. Sei que o maior desafio vai ser controlar-me e ter motivação. Como disse, gosto de comer coisas boas, e a minha esperança é saber que há coisas boas saudáveis. Quero pensar: "Catarina, tu podes comer isto, faz-te bem, e isto chega-te." Quero aprender a comer, olhar para a comida, e saber que é saudável e me vai fazer bem. O maior desafio vai ser esse, o sentido de compromisso, e superar a fome emocional."