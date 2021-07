Diário de uma dieta: Perdi peso, e agora? Segredos para manter a linha

Wok de frango da YES!diet.

Como vos contei no diário anterior . Até agora, que balanço faço disto tudo? Ao início comia e não me sentia totalmente saciada, sentia que podia comer mais um pouco. Agora já não, e isso é extraordinário. O estômago está mais pequeno, o meu corpo mudou. A quantidade da comida já me satisfaz, excepto nos dias acelerados em que tenho mais trabalho, chego ao fim do dia e apetece-me um doce. O que é que eu faço, perguntam-se vocês? Como uma deliciosa gelatina YES!diet . Ainda não estou a comer hidratos de carbono. Há o pão, mas é proteíco, não tem praticamente hidratos.Que segredos posso partilhar ao longo desta jornada de, que é para continuar? Um dos grandes aliados desta dieta com a YES!diet , além das refeições frescas, foi a água. O facto de ter aprendido a importância de beber água. Eu noto grandes diferenças, desde a melhoria do nível de concentração à textura da minha pele! Não fazia ideia de quefazia tanta diferença, apesar de ouvir com regularidade que beber muita água faz bem. É muito fixe. Ajuda imenso a nível cognitivo, na gestão do cansaço, na energia. É algo que me tem ajudado, inclusive quanto à fome, e neste momento não passo mesmo sem beber 3 litros por dia, que era a quantidade que bebia por semana, talvez.Percebi que se comer "direitinho" o corpo responde. É incrível ver os resultados! E como comecei a ver os resultados, tomei uma outra decisão que vos conto aqui em primeira mão:. Estou cada vez mais motivada, sinto que vale a pena investir em mim. Como fiz natação durante muitos anos, escolhi um ginásio com piscina, onde vou poder nadar. Como alguém escolhe ler um livro ou ir ao cinema, eu escolho nadar, é um prazer natural. Estou muito feliz por ter ganho motivação, graças a esta transformação, para voltar a nadar e fazer esse esforço. Voltar a vestir o fato de banho, ir para dentro de uma piscina, dar braçadas e estar ali meia hora. Resumindo: comam de forma consciente, bebam água e, e os resultados aparecem. Conto-vos em breve mais detalhes desta aventura.