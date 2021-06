Diário de uma dieta: Como resistir às tentações de verão

Catarina e os snacks de feijão de soja tostados.

Em plena, tenho a dizer-vos que achava que ia ser mais difícil cumprir a. Estou surpreendida com a adaptação fácil à nova estação do ano, altura de férias em que se cometem muitos excessos alimentares. Sabe-me bem beber água, continuo com os meus chás, já tudo se instalou com naturalidade na minha rotina. O meu gato finalmente está menos curioso com as refeições, também já se inteirou desta mudança, assim como todos à minha volta, que continuam a espantar-se com esta minha jornada (que já está mais próxima do fim).Já vos disse que comprei um novo frigorífico? Foi uma necessidade. Está quase sempre cheio de vegetais saudáveis, que uso para acompanhar as minhas refeições. Nesta fase estou a comer uma refeição YES!diet e outra feita por mim, ao longo do dia, sem contar com os snacks.Ah, os snacks. Ir à praia com "petiscos" da YES!diet tornou-se habitual. Aliás, os novos feijões de soja tostados são salgadinhos e fizeram-me lembrar aquele sabor das pipas, que comia na escola, e são muito bons. Vou continuar a comer este snack para sempre! Além disso, sacia imenso. O pacote é mini, mas é a quantidade suficiente para saciar durante uma tarde.Já agora, e para deixar este diário com mais uma nota positiva, tenho uma notícia para anunciar: perdi oficialmente 10kg. Fui dos 99 aos 89kg, e não podia estar mais feliz. Foram à vida! E essa conquista, que pode parecer pequena para muitos, para mim tornou-se gigante e ainda me dá mais alento para continuar rumo às 12 semanas de mudança.