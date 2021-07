Diário de uma dieta: como sobreviver a um jantar de família sem exagerar?

Estamos quase na, digo estamos porque escrevo estes diários para vocês. E à décima primeira semana, nem vos consigo descrever quão feliz e diferente me sinto por ter decidido fazer a YES!diet.É fácil seguir o plano de emagrecimento nesta fase porque já posso fazer os meus próprios pratos e alternar com as refeições da YES!diet . Uma das minhas maiores dúvidas ao iniciar esta aventura era como iria fazer em jantares de família, festas, casamentos, férias, idas para hoteís, you name it. E acreditem, não há razão para ter medo desses acontecimentos, muito menos para não desfrutar deles.O meu truque é guardar a refeição da YES!diet do meu plano alimentar para esse momento. Carne ou peixe com legumes, e nada de entradas ou sobremesa. É difícil nesses momentos, mas tento sempre fazer a coisa certa. Claro que há momentos em que nem estou a pensar na comida, mais na questão da partilha. É uma coisa muito portuguesa, e só nós sabemos o que nos custa não comer aquela mousse de chocolate caseira que a tia que faz como ninguém.Em férias, ou em hotéis, podem não acreditar, mas levo o meu pequeno-almoço para todo o lado, sejam cereais ou pão da YES!diet. Sabem-me pela vida. Já nem sinto a falta do açúcar, dos bolos... Dito tudo isto, o meu maior conselho é que devemos sentir-nos bem em todas as situações, e que cada pessoa vá fazendo o que o corpo pede sem cair em excessos nem em exageros restritivos.Para a semana escrevo o meu último diário, e vou deixar o peso que perdi em suspense até lá, para que a vossa surpresa seja ainda maior. Para já, fiquem com uma fotografia do meu delicioso snack de pequeno-almoço para todas as horas, momentos e apetites.