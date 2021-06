Diário de uma dieta. Afinal, é possível superar a fome emocional

O meu gato a espreitar os meus snacks

Chegou o momento de admitir algumas fraquezas, a meio deste percurso. Fico saciada com as refeições da, mas sinto alguma saudade da comida caseira, da comida da mãe, da. Apesar de ser variada, há um mês que a minha alimentação está dentro das opções da marca. Vou uma semana de férias, e a nutricionista da YES!diet permitiu-me aventurar a fazer as refeições "normais" ao almoço e ao jantar: carne ou peixe grelhado, sempre com legumes. Vai ser assim durante as férias. Oscontinuam a ser da marca, só muda o almoço e o jantar, que vão ser feitos por mim! E como vou acampar, vai ser perfeito. Sinto que estou a ficar mais independente nas minhas escolhas alimentares.E isso leva-me a pensar que estou, também, a superar a fome emocional. Não quer dizer que não existam momentos difíceis. Na semana anterior estive a, por isso foi mais difícil manter a rotina. Acordo mais tarde, portanto faço tudo mais tarde. Com o ritmo de trabalho, os lanches acabam por ser mais aproximados e perto do jantar. À noite, às vezes tenho fome, mas opto por comer a gelatina . Isto porque ao sair à meia-noite, chegava a casa com fome. E como eu sou uma morning person, gosto de acordar cedo e fazer as coisas cedo.Às vezes, ao olhar para aTive uns dias mais stressantes na última semana, mas na consulta soube que perdi mais penso e algum volume abdominal. Dos guilty pleasures tenho saudades de um café com um pastel de nata, de uma sobremesa, de batatas fritas (há dias que sonho, em específico, com um rodízio de comida brasileira), que substitui pelas gelatinas YES!diet, e pelascom um punhado de framboesas. Que, como podem ver, é outro snack que interessa ao meu gato. Curioso, tenta sempre ver se o que tenho na mão é para ele.Nas férias, mal possoContinuem a acompanhar-me nesta jornada, e espero que estejam tão ansiosos como eu para terminar e, ao mesmo tempo, começar uma nova viagem: a de reaprender a comer.