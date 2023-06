A razão por que não devemos usar ventoinha em noites quentes

As temperaturas já têm estado altas neste mês de junho, mas parece que ainda vão subir mais… É o verão a chegar em força. E isso não significa que nos tenhamos que começar a preocupar apenas com a melhor marca de protetor solar, mas sim com a forma como pensamos refrescar-nos nos dias e noites mais quentes.

Há quem tenha a sorte de viver em casas já preparadas com ar condicionado, mas mesmo assim, há quem queira poupar na eletricidade e pense em optar pelas famosas ventoinhas. Acontece que essa escolha pode estar errada. De acordo com Martin Seeley, CEO e especialista em sono da MattressNextDay, as pessoas devem considerar desligar as ventoinhas à noite para melhorar o sono e a saúde.

Apesar de ser um dos meios mais económicos de manter a circulação do ar dentro de casa, e para refrescar a mesma durante uma noite quente, existem várias desvantagens em utilizá-lo. Na prática, são quatro os impactos negativos de uma ventoinha a trabalhar durante a noite, para a nossa saúde.

Pode causar torcicolo ou dores musculares

Se for o caso de já termos dores musculares pré-existentes, por causa do ginásio ou de más posições enquanto se trabalha à secretária, Martin defende que devemos evitar direcionar a ventoinha para essa área durante a noite. É que "o ar frio concentrado pode deixar os músculos tensos e com cãibras, causando ainda mais dor." Muitas vezes, o pescoço ganha rigidez depois de ter estado a levar com o vento deste equipamento.

Pode desencadear alergias e asma

Quando uma ventoinha está ligada, o ar circula. Com ele, também circulam ácaros, esporos, pólen, entre outras coisas. Assim sendo, se começarmos a sofrer de espirros sucessivos, olhos lacrimejantes, comichão na garganta e até mesmo dificuldades respiratórias, o melhor é verificar se não existe pó nas pás da ventoinha. Se sim, fazer uma limpeza a fundo.

Pode causar congestionamento

Uma ventoinha ligada o dia todo, seca o ar devido ao excesso de vento. Portanto, com o tempo, isso pode secar o nariz e a garganta, o que faz com que o corpo precise de produzir mais muco para se manter hidratado. Consequentemente, isso pode criar muitos efeitos colaterais, como dores de cabeça, nariz entupido e até sinusite. Para evitar que isso aconteça, devemos garantir que bebebemos pelo menos dois litros de água ao longo do dia. Daí que, de noite, o uso da ventoinha tudo complique.

Pode deixar os olhos secos e causar irritação

O ar seco também pode causar olhos secos, o que pode levar à irritação. E em quem usa lentes de contacto, pior.



Assim sendo, como passar uma noite de calor sem ligar a ventoinha? Para criar um ambiente confortável para dormir, há que manter o quarto entre os 16 e os 18 graus. É boa ideia também pôr uma garrafa de água no frigorifico uma hora antes de ir para a cama. Passar os pulsos por água fria, por exemplo, ao escovar os dentes antes de dormir. Manter as persianas e cortinas do quarto fechadas o dia todo, também é uma sugestão.

Outra possibilidade é a de dormir nua/nu, para um sono mais profundo. É a maneira mais rápida e fácil de regular a temperatura corporal. Importante é também não beber álcool, pelo menos quatro horas antes de dormir. Trocar a capa de edredon por uma mais clara também tem os seus efeitos positivos, quando se trata de adormecer no verão. Além disso, lembre-se de lavar a roupa de cama uma vez por semana na primavera e no verão para remover qualquer acumulação de bactérias se forem propensos a suar.