O truque para dormir 8 horas? Experimente fazer isto ao seu telemóvel

Dizer que os portugueses têm dificuldades em dormir não deixa ninguém boquiaberto, mas, se dúvidas restassem, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia veio colocar um ponto final nelas. Em março deste ano, a propósito do Dia Mundial do Sono, publicou os resultados de um inquérito que concluiu que mais de metade das pessoas (52%) raramente ou apenas às vezes dorme bem e que 75% dorme menos de 7 horas por noite.

Porém, estes valores poderiam reduzir-se caso os portugueses fizessem um movimento simples: uma hora ou duas antes de irem para o meio dos lençóis, deveriam colocar o telemóvel em "modo de voo" ou "não incomodar". Esta ação faria com que as notificações deixassem de surgir, constantemente, no ecrã e, por consequência, impedir-nos-ia de olhar de 2 em 2 minutos para o telemóvel.

"Colocar os nossos telemóveis no modo 'não incomodar' ou desligá-los completamente pode, por vezes, fazer-nos sentir que estamos a deixar escapar o que está a acontecer. No entanto, fazê-lo permite-nos parar de sentir que estamos a perder o que está a acontecer na nossa própria vida real, depois de um dia acalmar e, especialmente, quando vamos dormir", explicou Tracy Hannigan, coach de sono, citada pela Glamour.

Isto traduzir-se-ia numa "redução da tentação de verificar as notificações do telemóvel" e, desse modo, "leva, não só a uma menor perturbação com a luz, que afeta a produção de melatonina, mas também a uma redução da estimulação mental", continuou Hannigan. "Raramente há necessidade de fazer scroll nas redes sociais às 2h da manhã e a sensação de urgência em fazê-lo pode mantê-lo acordado", apontou.

Charlie Morley, especialista do sono, acrescentou: "A luz do telemóvel é no espetro da luz azul, que é o mesmo da luz solar. Por isso, olhar para o ecrã no meio da noite altera os recetores de melatonina que ajudam a dormir". "A luz de espetro azul pode reduzir a produção de melatonina, o que pode impedir o sono", terminou.