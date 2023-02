Fica com fome depois de comer? Há mais do que uma explicação

Chegámos ao fim de uma refeição saborosa. A delicadeza dos molhos combinava na perfeição com o sabor da carne, temperada no ponto. Contudo, deparámo-nos um problema: não ficámos saciados.

Comecemos pelo motivo mais básico de todos - a refeição não é suficientemente nutritiva, como explicou Emeline Bactor, nutricionista, à Madame Fígaro. E isto acontece com qualquer prato que seja rico em gorduras ou açúcar, mas pobre em fibra ou proteína. "Se comermos alimentos com um elevado índice glicémico, hidratos de carbono que são rapidamente assimilados pelo organismo, ficaremos com fome mais rápido", dado que o apetite é estimulado pela queda do açúcar no sangue, que ocorre após a refeição.



modo como comemos. Almoçar em dez minutos está estritamente proibido - em média, apenas nos sentimos saciados vinte minutos após o fim da refeição - e muito menos em frente ao computador ou televisão. O ideal seria comermos sempre em sossego, sem distrações visuais, numa ótica de total concentração na tarefa que está à nossa frente. "Quando comemos a olhar para um ecrã, o cérebro processa a informação visual, mas não regista o que se está a mastigar."

Por fim, a especialista aponta mais uma razão para a falta de saciedade. Muitas vezes confundimos os sinais de fome com os de sede, pois são semelhantes para o cérebro. Seria benéfico, em vários parâmetros, manter o organismo hidratado antes de passarmos diretamente para a comida.