Esta nova técnica de beleza recorre à escova de dentes

Quem nunca saiu de casa com o penteado perfeito, com cada fio de cabelo no seu lugar, só para ficar cheia de frizz passado uma hora. Infelizmente, basta um pouco de humidade no ar para arruinar o look. Sé sofre deste mal comum, saiba que existem truques que pode experimentar, truques estes partilhados no Tik Tok da cabeleireira, que já penteou Hailey Bieber e Kendall Jenner Tudo o que necessita são duas "ferramentas" que todos temos em casa: uma. Antes de sair de casa, pulverize as cerdas da escolva com o produto em spray e penteie o cabelo da raiz até às pontas. O resultado será um cabelo domado (para quem o desejar) e brilhante.Sim, é uma solução de curto prazo, mas facilmente adotada por outros profissionais da área, como Chris Appleton, cabeleireiro de Jennifer Lopez