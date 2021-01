Três novos tratamentos de rosto para devolver o brilho à pele

diagnóstico do "momento" que a pele está a viver e desenha um tratamento específico para as suas necessidades reais.

Biologique Recherche, marca francesa que se distingue por apostar em ingredientes naturais, purificados, altamente concentrados em ativos revitalizantes e com capacidades renovadoras para a pele.









910 870 004 ou info@angels-institute.com

Mindful Skin by Angel's Institute & Academy

Há alguns anos que a personalização é tendência na Moda e na Beleza e as limpezas de pele não são exceção. A pensar nisso, o novodesenvolveu o, um tratamento pensado para se adpatar a cada centímetro do rosto do cliente e à fase em que este se econtra. À chegada à clínica, a pele é avaliada pela terapeuta, que faz oO procedimento é depois feito exclusivamente com produtos daComo num verdadeiro "pote mágico", a terapeuta da Angel's Institute vai fazendo a sua própria fusão de ingredientes. É possível, por exemplo, otimizar o processo natural de renovação da pele, unificar e iluminar o tom, atenuar imperfeições pigmentares, alisar os relevos, diminuindo marcas de cicatrizes provocadas por acne por exemplo, tonificar e dar estrutura aos contornos do rosto, e ainda transformar a textura da pele., e a duração é de cerca de 1h.Avenida 5 de Outubro, 72.

Le Soin Lift by Absolution na Organii

O recanto da Organii na Embaixada, em Lisboa, inclui um gabinete onde também se fazem tratamentos personalizados conforme as necessidades de cada pele. Para o tratamento que experimentámos, o Le Soin Lift, são usados produtos da marca de cosmética natural francesa Absolution. A experiência estimula a musculatura facial, melhora a tonicidade e devolve luminosidade à pele. São ainda utilizadas técnicas da ginástica facial, para melhorar os problemas de flacidez, redefinir o contorno do rosto, diminuir a aparência das linhas finas e rugas, bem como prevenir o aparecimento destas. Depois, é aplicada a técnica do Gua Sha, que se baseia nos velhos princípios da massagem chinesa.

Este tratamento potencia o relaxamento dos músculos do rosto, reduz ainda os papos e olheiras. Ao deslizar sobre determinados meridianos, estimula pontos utilizados na acupuntura, promovendo o fluxo sanguíneo e energético.

Le Soin Lift by Absolution na Organii

Vamos por passos: o ritual começa com a água de limpeza All-in-one, que purifica, e com a aplicação de um bálsamo celeste que desmaquilha com óleo. Depois, é aplicado o tónico bifásico da Absolution, que resguarda o ecossistema da pele, para a seguir receber a essência botânica de luminosidade. Segue-se uma esfoliação com as micropartículas do creme esfoliante Absolution, que atuam em maior profundidade, seguidas de uma máscara rejuvenescedora e altamente hidratante, graças ao extrato de tremella das neves. É aplicado o óleo fácil concentrado Addiction, repleto de nutrientes, para dar lugar ao Booster Lifting, que conta com 12 princípios ativos de plantas que aumenta a firmeza da pele, e ao Booster Luminosidade, um sérum que confere uniformidade. Por fim, aplica-se o Creme Contorno de Olhos Antienvelhecimento e finaliza-se com o Creme do Tempo, um produto anti-idade que suaviza a pele. O preço é sob consulta, e a duração é de cerca de 1h30.



Onde? Embaixada, Príncipe Real Marcações: 21 099 9763



"A reconstrução mamária era considerada uma futilidade" Leia também

Facial iluminadora na Sisu

Como em todas as relações sérias, há momentos em que se instalam dúvidas sobre a sua rotina de beleza e dá por si a fantasiar com produtos mais eficazes, mais naturais ou simplesmente mais entusiasmantes. No Sisu, estúdio de Beleza em Cascais, existem respostas para todas as inquietações do rosto, da perda de luminosidade às manchas, para além de vários tratamentos de corpo, mãos e pés. Todas naturais e orgânicas, para que a perfeição seja total. Não espere rodeios de Mariele Leite, uma das fundadoras e especialista de serviço, que lhe dirá exatamente aquilo que precisa para ser feliz.

À procura de um tratamento capaz de contrariar os efeitos extenuantes do confinamento, mas também problemas de sempre, como vermelhidões e falta de hidratação, experimentámos a facial iluminadora (€60), que Mariele redesenha pacientemente à nossa medida. Mas também existem por aqui opções para atacar outros problemas, como o novo peel da Skin Design London (uma das marcas exclusivas do Sisu) que promove uma renovação celular não abrasiva (preço sob consulta); ou a facial de alta vibração (€100), que envolve massagens de rosto, braços e pés, para dar energia e desbloquear a pele. Afinal, uma pele sã e bonita também depende do equilíbrio interior. No caso da facial iluminadora, a aplicação dos produtos foi complementada pela pressão no rosto e nos ombros – para sairmos do Sisu livre de tensões e stress. Mariele focou-se em limpar os poros, acalmar as vermelhidões, desintoxicar e por fim hidratar, hidratar, hidratar. Tudo com as fórmulas orgânicas da marca austríaca Max & Me, tão eficazes quanto gulosas (vai ser difícil não levar para casa uma das deliciosas máscaras com cacau). No Sisu moram, aliás, várias marcas exclusivas ou difíceis de encontrar em lojas físicas, como a Alex Carro, a Milu ou a Henua. Para criar uma nova rotina de beleza em casa ou regressar para descobrir novos tratamentos.

Onde? Av. 25 de Abril, 151, Cascais. Marcações: 21 482 24 0