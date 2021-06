Testado e aprovado: as escolhas de Beleza da redação

Espuma de limpeza iluminadora, Mesostetic





Paleta Fouroscope, Benefit



Uma paleta que inclui bronzer, blush e iluminador, a Fouroscope chega em três novas combinações de cor que são o sonho de qualquer beauty junkie para o verão. Nas versões Earth Angel, Air Goddess e Fire Queen, acrescentam aquele precioso toque de luz a qualquer hora do dia, sem grande mistério na aplicação. A textura é suave e fácil de usar. €39,90.

Gelée Curl Contour, Kerástase



Bepanthen SensiControl



Este é creme emoliente de nova geração é feito à base de prébiótipos e foi pensado para peles atópicas, contribuindo para combater a secura extrema da pele. Mal o aplicamos sentimos uma hidratação imediata, muito graças ao óleo de espinheiro marítimo e à glicerina incluídos na sua composição. Para testar já, até porque se adapta perfeitamente a peles normais. €25,5 (400ml)

A nova fórmula do famoso sérum Mineral 89 da Vichy surge melhorada para dar mais elasticidade e luminosidade, e é o primeiro sérum da marca composto por frações de probióticos combinados com a já conhecida água vulcânica da Vichy. Ao fim de uma semana de o aplicar religiosamente, este sérum torna-se um booster milagroso, capaz de melhorar as manhãs, já que nos faz acordar com uma tez radiante e hidratada. €28.65 (30ml).

Patches pernas, Depuralina



Colar, descolar, colar, descolar. Assim foi o meu ritual durante 28 dias a aplicar os patches da Depuralina nas pernas, para reduzir os efeitos visíveis da celulite. Como? Através de uma tecnologia de libertação gradual dos ingredientes ativos – entre eles, a cafeína e os extratos de algas – na zona onde a celulite é mais visível. Uma espécie de SOS antes do verão, para efeitos mais do que imediatos. €39.90 (28 patches).

Creme de mãos CBD, The Body Shop



É amor à primeira aplicação. Com um efeito absolutamente sedoso e hidratante, este creme de mãos é 100% natural, à base de CBD, e à prova de várias lavagens. Para aqueles dias em que precisamos de nos mimar logo de manhã, aplicando-o antes de sair de casa, sem nos preocuparmos com as mãos secas na 24 horas seguintes. Já não sai da rotina. €13 (100ml)

Champô Pro-V Miracles Antifrizz, Pantene

Faz parte de uma gama pensada para acabar com o indesejado frizz, e a verdade é que depois de seco o cabelo fica sem volume, mas também não aparenta ficar com o efeito "colado". Para usar todos os dias, hidrata e dá brilho, graças à biotina, ao extrato de cato e ao bendito óleo de argão. Económico e prático, cumpre o que promete. €3,74 (225ml).