Este tratamento de rosto promete preparar-nos para 2023

A Maison Sisley encontrou morada no coração da capital, transversal à Avenida da Liberdade, junto aos melhores hotéis e restaurantes, e, claro, as restantes powerhouses do comércio de luxo. Ao longe, mesmo numa tarde escura de inverno, é possível vê-la reluzir: uma montra ampla e iluminada a tons quentes, dando um vislumbre do universo a que queremos muito pertencer. Entramos.

A montra ampla e iluminada da boutique, perto da Avenida da Liberdade. Foto: Sisley

De portas abertas desde o final do ano passado, completa o quarteto de maisons inauguradas em 2022 pela família d’Ornano, fundadora da Sisley Paris, há mais de quatro décadas. A seguir a Viena, Milão e Bruxelas, o ano terminou em beleza – literalmente – com a maior exigência do consumo português a concretizar-se: um lugar para os cuidados de rosto, corpo e cabelo com o carimbo de exigência Sisley.

"Valorizamos muito o serviço. Não é só sobre ter um produto exclusivo, ésobre saber aconselhá-lo a cada pessoa. Aliar grandes produtos a grandes serviços", explicou o atual CEO da marca francesa, Philippe d’Ornano, aquando da apresentação da nova boutique à imprensa. "É um projeto próximo do nosso coração", declarou com emoção, acrescentando que "é o género de lugar que expressa a alma da marca".

Maison Sisley Lisboa. Foto: Sisley

Agora, com a devida calma – já longe do frenesim que foi a inauguração – e a convite da empresa familiar, pudemos apurar essa mesma riqueza artística e sofisticação ao serviço do bem-estar e bem-receber, tão importantes para os d’Ornano, sobretudo para a matriarca Isabelle.

Minuciosamente envolvida em todo o processo de decoração, é possível sentir as suas escolhas em redor: o pujante lustre da ACdO (Álvaro Catalán de Ocón), produzido a partir de garrafas plásticas recicladas, as obras abstratas da artista Kasia Wandycz, a peça de Bordalo II, cedida da coleção privada a família. Nas paredes do salão principal, bonitas ondas a perder de vista e caravelas aludem a Portugal e à nossa história.

O salão principal a aludir à história e cultura portuguesas. Foto: Sisley

É neste lounge que somos recebidos, com uma chávena de chá e uma primeira análise informal a rotinas de beleza, tipo de pele e possíveis alergias. Depois de passarmos pelo gabinete térreo, pensado para pessoas com mobilidade reduzida, acedemos ao segundo piso, onde encontramos três distintos gabinetes de tratamento. Uma sala dupla criada para a partilha da experiência de relaxamento, serenidade e preocupações específicas a dois; um gabinete dedicado ao cuidado capilar, preparado para tratamentos únicos com a linha Hair Ritual, com direito a massagens Shiatsu, uma exclusividade das boutiques de Bruxelas, Milão e agora Lisboa e, finalmente, aquela que será a nossa sala durante os próximos 60 minutos.

Ajustamo-nos à larga marquesa ao centro, sempre a uma temperatura ambiente agradável e controlada. Em volta, um papel de parede a simbolizar as células da nossa pele (ou, então, flores estilizadas, uma das duas, definitivamente). Ao longe, um piano suave e Vanessa, a beauty therapist que nos recebeu, a guiarem-nos à média luz, dando início ao Tratamento de Rosto Apaziguante Reparador. Os propósitos? Limpeza, hidratação, luminosidade, trio de peso para agarrar 2023.

O maior gabinete da Maison Sisley Lisboa, pensado para uma experiência partilhada. Foto: Sisley

Uma experiência de facto apaziguante, não só para o rosto, como para a alma. Tanto pelo uso da cromoterapia como pela musicoterapia, se lhe podemos chamar assim, como pelo destaque deliberado aos óleos essenciais, lavanda e eucalipto pareceu-nos, e a todos os produtos utilizados, sempre a provocar o olfato. Depois, claro, o toque. São usados vários níveis de pressão, com massagens no rosto, pescoço e decote, em pontos claramente estratégicos. A certa altura reparamos na coerência entre os movimentos dos dedos e o piano de fundo – não foi impressão nossa, confirma-nos a esteticista no final.

Quanto aos produtos Sisley aplicados, sentimo-los a distintas temperaturas e texturas também: em espuma, em cremes mais light ou máscaras mais densas. Participaram, entre outros, o desmaquilhante Lyslait; a máscara esfoliante enzimática – um dos últimos lançamentos da marca; o duo de máscara de contorno de olhos e bálsamo nutritivo de labial; mas também o uniformizador e alisador Pore Minimizer e, a fechar o ciclo, o escudo global protetor e bestseller da marca All Day All Year. No final, uma pele luminosa com um extra de hidratação: sedutora, numa palavra. Queremos levar as mãos ao rosto a todo o momento, uma proibição difícil de cumprir.

Os diferentes gabinetes estão preparados para tratamentos de rosto e corpo, mas também cabelo e maquilhagem. Foto: Sisley

Aqui, as fórmulas naturais e em permanente upgrade espelham a investigação constante dos laboratórios da maison francesa. A visão de que passa por pôr a natureza ao serviço da ciência, as plantas e os seus ativos ao serviço da pele, estabelecida desde os anos 70. Fitocosmetologia aliada aos protocolos de cuidado, que pudémos experimentar. Uma resposta personalizada tanto para homens como para mulheres, em tratamentos que começam nos 30 minutos e que nos fazem deixar o stress da vida diária à porta.

A próxima inauguração? A Maison Sisley Nova Iorque. "As nossas boutiques são especiais (…) Não vou ser pretensioso ao ponto de sugerir que as visitem todas ou façam turismo pelas nossas lojas…", gracejou Philippe d’Ornano. Por nós, aceitamos o desafio.

Na Maison Sisley, o Tratamento de Rosto Apaziguante Reparador tem o valor de €190 com duração de 60 minutos.

Onde? R. Rosa Araújo 2, Lisboa Quando? De segunda-feira a sábado, das 10h às 20h. Marcações: 215 944 880