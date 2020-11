Há uma nova clínica na cidade que tem o famoso facial das Kardashians em versão 2.0

Imagine-se a entrar numa clínica de cirurgia plástica e medicina estética, realizar um procedimento, e sair de lá sem as tais marcas "de guerra" por cicatrizar que muitas vezes se associam a estas clínicas. Mais: sair de lá a sentir-se bem não só por fora como por dentro. É a abordagem holística que a nova clínica Páris Clinics promete, pelo menos em boa parte dos seus tratamentos. É precisamente assim, leu bem.



Nascida em plena pandemia, a Páris Clinics chega ao número 27B da rua Mouzinho da Silveira, na zona do Marquês de Pombal. Aqui, nesta nova morada, encontramos os mais inovadores tratamentos, com máquinas de última geração na tecnologia desta área, algumas delas com métodos exclusivos em Portugal.



João Páris, empresário, fundador e CEO, explica que "o mundo civilizado ocidental tem cada vez mais uma preocupação com a aparência e com o bem-estar. Aparência mais ligada à parte externa, que se complementa com o ser e o nosso interior. Tendo isso como ponto de partida, verificámos que Portugal tem imensa potencialidade e tem vindo a crescer muito" refere, acrescentando que a clínica tem três pilares fundamentais: "um corpo clínico de excelência, que é fundamental; ter uma componente de gestão liderada por mim; e o terceiro, mas não menos importante, termos uma equipa de comunicação diversificada e com experiência internacional."

Sofia Carvalho, diretora clínica e especialista em Cirurgia Plástica e Medicina Estética

Uma abordagem holística, com tecnologia de ponta

A gerir o corpo clínico está Sofia Carvalho, diretora e especialista em cirurgia plástica e medicina estética, 38 anos, parte deles dedicados a todo o tipo de cirurgias, e os seis últimos dedicados exclusivamente a esta especialidade. "Em termos médicos, a clínica apostou muito em tratamentos inovadores pioneiros. Por exemplo, somos representantes em Portugal de um laboratório suiço que faz o ácido hialurónico único que existe no mundo orgânico, 100% biocompatível, porque acontece muito as pessoas terem medo de fazer os tratamentos pelas reações que estes podem desencadear. Este ácido hialurónico é 100% natural, logo compatível com peles ultrasensíveis" explica, referindo-se ao tratamento facial não-invasivo N-Lift feito com a máquina europeia Zaffiro, aqui disponível com tratamentos a partir de €750.

Tratamentos de medicina estética na Páris Clinics.

"Somos a única clínica que adoptou, até hoje, um protocolo de tratamento holístico, por isso este tratamento é aliado a um dispositivo de luz, como se fosse um laser, o que permite que a pessoa saia daqui com o rosto todo tratado. Normalmente, os tratamentos só permitem ver resultados passado muito tempo, enquanto este em particular tem resultados no imediato, sem hematomas, sem inchaços, sem complicações. A pele fica mais hidratada, elástica, elimina-se a flacidez, mas é claro que os estudos revelam melhorias maiores ao fim de 21 dias."

Neste campo, o tratamento Hidra-ThermoLift, também realizado com a Zaffiro, é indicado para quem opta por tratamentos não invasivos, para rejuvenescer rosto e corpo. Trata-se de um peeling por hidroesfoliação e de uma estimulação das camadas da pele por infravermelhos, que limpa em profundidade, rejuvenesce e melhora a textura e o brilho da pele. A partir de €400.

Minimamente invasivo, outro dos tratamentos exclusivos e de última geração da Páris Clinics é o EndoLift, um tratamento indolor (sem cortes, injeções ou anestesia) no qual é introduzida na pele uma microfibra ótica do diâmetro de um fio cabelo que, aliada à interação do laser no interior da pele, vai promover uma remodelação e retração das camadas profundas e superficiais. O resultado? Firmeza, hidratação e tonicidade, tudo graças à produção de colagénio. Caso necessário elimina também o excesso de gordura. A partir de €800.

Um dos gabinetes médicos da Páris Clinics.

Ainda nos exclusivos, a Emsculpt recorre à tecnologia eletromagnética para "tratar ao mesmo tempo o músculo, gordura e pele. É feita na nossa Unidade de Fisioterapia, e pode ser aplicada no glúteo, no braço, no abdómen, onde quisermos diminuir a gordura e tratar a flacidez. Os resultados são visíveis após duas ou três sessões." Esta máquina consegue produzir 20 mil contrações musculares em 30 minutos, que é a duração aproximada do tratamento, o que origina hipertrofia muscular e um aumento de cerca de 30% de definição muscular. A partir de €250 por sessão.

A sustentabilidade e o "tratamento preferido das Kardashians" otimizado

Além disso, a clínica tem todos os outros tipos de intervenção mais comuns que se fazem nas áreas da cirurgia plástica e de medicina estética, como lipoaspirações, injetáveis, ou até mesmo tratamentos preventivos de antienvelhecimento, em coordenação com uma equipa de nutricionistas. "Devido ao nosso lado holístico, acumulamos ainda os serviços de nutrição, com um nutricionista que aconselha aquilo que a pessoa deve comer após uma lipoaspiração, por exemplo" explica Sofia Carvalho. "Chama-se a Unidade Integrada Avançada, onde a cirurgia plástica e a nutrição acompanham todos os clientes."

João Páris, empresário, fundador e CEO da Páris Clinics.





Além disso, a Páris Clinics segue a linha da sustentabilidade, também pelo facto de João Páris trabalhar a área das energias renováveis desde 2004 e acreditar que o pensamento verde é o presente e o futuro.

Campanha Páris Clinics.

"É por isso que em muitos dos tratamentos são pensados nesse sentido, como são os casos em que usamos tecidos do próprio doente para realizá-los. Por exemplo, um dos tratamentos que mais fazemos é o Plasma rico em plaquetas, que é o uso do próprio sangue centrifugado, e que já é usado em vários sítios mas fazêmo-lo com técnicas avançadas. Eu uso-o em todo o corpo e associado a quase tudo o que eu faço" revela, referindo-se ao Plasma IQ, e adiantando que este procedimento é muitas vezes usado "em cicatrizes de acne ou cicatrizes pós cirúrgicas, para tratar estrias ou complicações de mamoplastias." Em breve, a clínica terá tratamentos ligados às medicinas alternativas. A partir de €250.

Onde? Rua Mouzinho da Silveira, 27B, Lisboa. Quando? De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Contactos 21 160 5264