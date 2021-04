Higiene íntima: tudo o que deve saber para se sentir confiante

Chegou a altura de repensar a rotina de higiene íntima diária. Não segue nenhuma rotina em particular? É bem mais importante do que pensa! Uma rotina de higiene íntima diária é indispensável para se sentir confiante e bem consigo própria.



Sabemos que qualquer conversa sobre a intimidade feminina é (ainda) tabu, mas é extremamente importante contrariar a desinformação que ainda existe, muito por culpa da vergonha em abordar estes assuntos. Familiarizar-se com a saúde íntima é o primeiro passo para entender melhor as doenças, a sexualidade e as transições naturais do ser feminino! Só assim conseguimos reconhecer quando algo foge ao normal e prevenir problemas que, habitualmente, subestimamos, mas que podem ter grande influência na saúde em geral e no bem-estar.

Cuidar da zona íntima é, por isso, fundamental para conseguir um impacto positivo no dia a dia da mulher. Não tem de ser um tabu falar abertamente da intimidade e, por isso, a Lactacyd – especialista na higiene íntima diária das mulheres – ajuda-nos a aprender mais sobre o corpo da mulher e sobre a melhor forma de cuidar da zona íntima.







Muitas vezes esquecemos que a saúde íntima é uma componente integral da saúde geral e do bem-estar feminino. Apesar de tudo, continua a ser algo que nos custa abordar em sociedade e até mesmo com outras mulheres. Há mitos para desmistificar!

Porque devemos cuidar da zona íntima?

A zona íntima feminina é uma parte do corpo incrivelmente sensível a diversos fatores que podem contribuir para alterar o equilíbrio natural: pílula, atividade sexual, exercício físico e transpiração, alterações hormonais na gravidez, menstruação ou menopausa, uso de tampões e de pensos higiénicos... São situações que fazem parte do dia a dia das mulheres, mas que são também fatores de desequilíbrio do pH da zona íntima e que, por isso, podem levar a uma maior probabilidade de irritações, corrimentos e infeções.

Porque precisamos de usar um gel íntimo específico para a zona íntima?

Um gel de banho ou um sabonete normais têm, geralmente, um pH mais elevado (alcalino) e, ainda que neutros, contêm sabão, o que pode irritar e perturbar o equilíbrio natural da zona íntima. Ao afetar a flora vaginal natural, responsável por nos proteger diariamente de problemas, vai tornar a zona íntima mais vulnerável a problemas e irritações. Não são, por isso, adequados à zona íntima.

Lavar com água também não é suficiente! Apesar do efeito de limpeza, a água não protege o equilíbrio natural da zona íntima. Por outro lado, as fórmulas de um gel íntimo, como os da gama Lactacyd, contêm ingredientes que ajudam a equilibrar diariamente o pH natural da zona íntima, enquanto também têm funções secundárias associadas, como a hidratação ou a proteção, consoante a fase da vida em que a mulher está e o que precisa.

Conselhos para uma rotina íntima diária perfeita:

• Use água morna ou fria, para alterar o menos possível o pH vaginal;

• Limpe sempre da frente para trás e nunca ao inverso, para evitar as infeções por bactérias fecais;

• Tenha cuidado com as lavagens excessivas, que podem alterar a flora vaginal, provocar irritação e outros problemas;

• Evite os duches vaginais e o uso de esponjas ou luvas, que favorecem a alteração da macrobiótica vaginal e facilitam a infeção;

• Prefira a roupa interior de tecidos naturais transpiráveis, como o algodão ou modal, que favorecem a manutenção do ecossistema vaginal.

Porque devemos cuidar do pH vaginal em todas as fases da vida da mulher?

A zona íntima saudável contém bactérias boas e más. Habitualmente, as bactérias boas – os lactobacilos – predominam e mantêm o pH vaginal levemente ácido (entre os 3,8 e os 4,5). Mas, ao longo da vida, a mulher passa por diferentes fases e todos os fatores de que falámos acima, desde a pílula ao uso de pensos higiénicos, podem fazer com que as bactérias más se desenvolvam em quantidade excessiva, o que resulta num pH vaginal mais alcalino.

Semelhante à pele, a vagina tem um pH próprio, cuja função é proteger contra possíveis infeções. Interessa, por isso, evitar que se produza um desequilíbrio nesta zona, algo que pode ocorrer devido aos fatores fisiológicos ou como consequência dos hábitos diários de higiene pessoal – como o simples uso de roupa demasiado justa ou de materiais não respiráveis. E como contrariamos estes desequilíbrios? Ao manter o pH vaginal ligeiramente ácido e ao favorecer o crescimento dos lactobacilos.



Os lactobacilos são os responsáveis pela barreira protetora natural, que previne a formação de infeções vaginais. Quando a zona íntima tem um pH ligeiramente ácido, potencia-se o crescimento destes guardiões do bem-estar da zona íntima!

Porque devemos ter cuidados especiais em momentos específicos?

O cuidado diário preventivo é essencial. Todos os dias, precisamos de cuidar da zona íntima para nos sentirmos confiantes. Para uma experiência de proteção e reforço das defesas da zona íntima, sugerimos Lactacyd Íntimo, enquanto que para uma sensação extra de suavidade diária, por exemplo, sugerimos Lactacyd Precious Oil. Mas se sofre de infeções vaginais recorrentes ou situações de imunidade comprometida, deve usar diariamente Lactacyd Pharma Prébioticos.





Esta é a mais recente novidade da gama e o primeiro gel para a higiene íntima com prebióticos. Especialmente desenvolvido para mulheres com tendência a infeções vaginais Esta é a mais recente novidade da gama e, este gel fortalece a microflora natural e, ao mesmo tempo, restaura e mantém o equilíbrio íntimo, através da formulação suave para o microbioma.

Além dos cuidados preventivos, há ainda cuidados específicos para as diferentes fases da vida da mulher. Nestas alturas, pode precisar de um gel íntimo com um ingrediente extra para ajudar a colmatar necessidades específicas:

Gravidez, pós-parto ou durante um tratamento com antibiótico É aconselhado usar Lactacyd Pharma Antisséptico para 24 horas de proteção antibacteriana

Menopausa ou quando sente secura vaginal Lactacyd Pharma Hidratante é o melhor cuidado, graças ao aumento na hidratação e combate à secura da zona íntima

Pele mais sensível Deve utilizar Lactacyd Pharma Sensitive, o cuidado reativo nº1 em delicadeza

Infeção vaginal Acompanhe o tratamento de uma infeção com Lactacyd Pharma Suavizante, que ajuda a reduzir os sintomas de irritação

Todos os produtos da gama Lactacyd são formulados com um pH entre 3,5 e 5,0, indicado para manter o pH natural da zona íntima ligeiramente ácido e para ajudar na produção dos tão importantes lactobacilos, o que vai diminuir a probabilidade de produção excessiva das bactérias más.

O pH dos produtos Lactacyd é mantido graças ao ingrediente principal da gama: o ácido lático natural, que promove o ambiente adequado ao desenvolvimento da barreira protetora. Ao usar Lactacyd diariamente, está a proteger o equilíbrio da zona íntima ao mesmo tempo que a limpa e refresca. Todos os produtos Lactacyd são isentos de sabão e têm um pH adaptados à zona íntima e a cada fase da vida da mulher.

A Lactacyd, especialista em cuidado íntimo, promove conversas abertas em torno da higiene íntima com o objetivo de construir uma atitude positiva em relação à saúde íntima. Além de desenvolver produtos inovadores essenciais para cuidar da saúde feminina, brinda-nos com informação indispensável relacionada com a higiene íntima segura, o bem-estar íntimo e a forma como funciona o corpo humano, capaz de nos mudar a vida.