Estes produtos são a salvação para a acne

A marca canadiana é conhecida pelos seus produtos formulados com uma tecnologia patenteada, que explora os benefícios da infusão de chá orgânico para a pele. Atenta às preocupações dermatológicas dos seus clientes, a Teaology lançou dois produtos de limpeza de rosto, que podem ser usados em conjunto, ou em separado.



A nova mousse exfoliante Tea Glow é vegan e não possui fragrância, o que garante uma fórmula limpa, que elimina as células mortas enquanto refina e estimula a capacidade regenerativa da pele. É ideal para peles normais a oleosas, e contém um complexo enzimático de manga e papaia, infusão de chá verde e niacinamida.

Peach Tea Milk Oil Double Cleanser Foto: D.R

Para remover traços de oleosidade, maquilhagem e impurezas a marca criou o Peach Tea Milk Oil Double Cleanser, um óleo de limpeza com fase de leite, que purifica a pele sem a desidratar. Com infusão de chá azul, manteiga de karité e óleos de côco e amêndoas doces, é ideal para todos os tipos de pele.



É aconselhada a utilização de ambos os produtos para peles com tendência para a acne, para uma limpeza profunda e delicada que ajuda a regeneração e uniformização do rosto.