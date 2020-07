Os novos produtos de beleza mais inovadores do momento

Creme Luminosidade Anti-Manchas Vinoperfect, Caudalie, €33,60

Enriquecido com viniferina e niacinamida, esta novidade da Caudalie corrige e previne todos os tipos de manchas e uniformiza a tez. Os seus nácares de origem natural e as notas verdes de bergamota, tangerina, folha de limoeiro, pepino e menta fresca oferecem à pele uma luminosidade instantânea. A sua textura em gel aveludado funde-se na pele para lhe conferir luminosidade e hidratação sem efeito oleoso.

Atoderm Intensive Gel-Crème (200 ml), Bioderma, €18,04

Este creme da Bioderma é o primeiro produto para cuidados com a pele com prurido com uma textura fresca e ultraleve, que é rapidamente absorvida. A sua fórmula foi desenvolvida para as necessidades específicas da pele seca a atópica em climas quentes e tropicais. É fácil de aplicar, graças à sua textura suave, e reduz a irritação que a pele possa vir a sofrer com calor.

Máscara High Beauty, Essence, €4,99

Enriquecida com um complexo de cânhamo hidratante, alantoína e provitamina B esta máscara facial faz com que a pele cansada pareça novamente radiante e sedosa num instante. Basta aplicar uniformemente a textura gelatinosa no rosto, deixar absorver durante dois a três minutos e enxaguar com água morna - o seu rosto rejuvenescerá com um brilho e frescura deslumbrantes.

Desodorizante natural Ritual of Namaste, €10,90

Concebido para ser o mais puro possível, com ingredientes de origem natural, o The Ritual of Namaste Deodorant Stick é um desodorizante fresco de rápida absorção. Enriquecido com ingredientes de origem natural como manteiga de karité e rosa indiana, a sua fórmula hidrata e acalma a delicada pele das axilas. Contém bicarbonato de sódio e óxido de zinco, ambos conhecidos pelas suas propriedades antibacterianas e pela capacidade de absorver os odores, e a fórmula suave inclui também um absorvente natural designado pó de araruta.

Hydro Plumping Serum, Catrice, €6,89 na Well’s

O Hydro Plumping Serum, com 1,5% de ácido hialurónico, hidrata e preenche visivelmente a pele, e inclui, ainda, pantenol, que tem um efeito calmante. Basta aplicar duas gotas do sérum na pele limpa durante a manhã e massajar gentilmente, e sentirá uma sensação de frescura na pele. É um dos melhores aliados nos dias mais quentes, para refrescar a derme.

Lift-Structure Radiance, Filorga, €72

Para todas as mulheres que desejam prolongar a firmeza e a luminosidade do rosto, a Filorga desenvolveu um cuidado verdadeiramente inovador. A base da fórmula do Lift-Structure Radiance combina fatores de lifting plasmáticos [fatores celulares + colagénio + ácido hialurónico], um complexo formulado com ingredientes ativos utilizados em injeções, que promove um efeito refirmante em apenas sete dias. A estes, junta-se ainda um complexo inovador e cosmeticamente avançado: Chroma-Youth 3t, que corrige a tez irregular e ativa o tom naturalmente rosado da pele e realça a sua luminosidade.

Healthyaging+ - Multi Corretor, Laboratórios Babé (15ml), €16.50

Este multicorretor tensor de olhos e lábios da marca Laboratórios Babé previne e combate as rugas do contorno ocular e labial. Adaptado a peles sensíveis, atenua papos e olheiras e reduz as rugas de expressão no contorno ocular. Reforça a hidratação, combatendo as rugas de expressão no contorno de lábios e devolve a firmeza e elasticidade à pele.

Shimmer.Me Blonde, Kevin Murphy, €30,85

Um dos produtos estrela da gama Blonde, este produto repara profundamente o cabelo, conferindo-lhe luminosidade e hidratação. Um tratamento de reparação para intensificadores de cor que contem branqueadores óticos e emolientes naturais e que ajuda a hidratar, restaurar a cor. Deve aplicar este produto no cabelo húmido, secar com uma toalha ou cabelos secos.