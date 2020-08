Uma linha de beleza vegan para todos

É cada vez mais importante fazer as escolhas certas para a pele, mas também em nome de um mundo mais consciente. A marca de cosméticos Oriflame estreia-se no universo da beleza vegan com um conjunto de cinco novos produtos para o corpo e para o cabelo.

Desta linha fazem parte um gel de duche, um champô, um condicionador, um sabonete e um creme de mãos, com preços que variam entre os €3,99 e os €11,99. As fórmulas incluem oito minerais essenciais e extractos botânicos e são potenciadas pelos poderes dos ingredientes naturais – tudo aquilo que queremos de um produto vegan. Os ingredientes botânicos são extraídos da madressilva, uma planta escandinava descoberta pelo médico sueco Carl Linnaeus, conhecida pelo seu perfume e por ser um poderoso antioxidante com efeitos tonificantes, protetores e hidratantes.

As novas fórmulas são ainda biodegradáveis e embaladas em packagings reciclados. O resultado? Mais benefícios para a pele, para os cabelos e para o ambiente. A Beautanicals está certificada com o selo da organização britânica The Vegan Society, que garante que os produtos podem ser utilizados por consumidores vegan. A nova linha chega às lojas a partir de 6 de agosto.