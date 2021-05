Cremes de corpo leves e frescos mesmo a tempo do bom tempo

O adorado clima português dá-nos sol em maio e com isso a proximidade do verão torna-se cada vez mais evidente. Perante a subida das temperaturas, só há três coisas que procuramos num hidratante de corpo: que hidrate, claro, que seja leve e que seja fresco. Aquela imagem de pele com produto a colar-se à roupa? Not a good look. Se no inverno desejamos texturas untosas e densas, agora procuramos o oposto – não estamos cá para monotonias e a indústria da Beleza agradece. Abaixo exploramos quatro lançamentos acabados de chegar ao mercado.

Para quem gosta de fragrâncias gulosas



Quase apetece pegar numa colher e comer às colheradas. Esta manteiga corporal da Lush tem lima e coco e cheira tal qual uma tarte merengada de limão – ou qualquer outra sobremesa com estes ingredientes, na verdade. Apesar da categorização da marca, a textura é distinta das clássicas manteigas corporais: é mais cremosa (imagine natas batidas), mais fácil de espalhar e mais facilmente absorvida pela pele. É uma novidade da marca e está disponível no formato de 100 e 225g.

Manteiga corporal Lime Bounty, € 12, Lush

Para quem gosta de texturas realmente leves



A marca francesa Nuxe prima desde sempre pela dimensão olfativa dos seus produtos e com esta novidade não foi diferente. Para a gama Rêve de thé, a perfumista Irène Farmachidi juntou chá verde, ruibarbo, almíscar e madeira. Assim, o resultado é um aroma elegante, mas também um leite corporal sedoso e muito ligeiro – daqueles que permite que vistamos a roupa logo, logo a seguir.



Leite hidratante Reve de Thé, € 25,50, Nuxe

Para quem tem pele sensível



Parte da nova linha corporal da ISDIN para peles sensíveis, esta loção hidratante cumpre todas as exigências. Sendo a aveia um ingrediente com propriedades calmantes, também está presente nesta loção para uso diário. A textura é leve, o aroma evoca a aveia, claro, sem ser ostensivo, e o produto funde-se na pele com facilidade. Não será ideal para quem queira deixar a pele a brilhar (não se observa qualquer resíduo de produto após a aplicação), mas para quem quer a pele hidratada e contornar a hipótese de irritações é uma aposta segura. A embalagem económica (400 ml) é também de salutar, especialmente num produto corporal, que se gasta sempre com mais rapidez.

Loção hidratante Avena, € 14,75, ISDIN

Para os fãs de cosmética biológica

A marca The Handmand Soap acaba de chegar a Portugal pelas mãos da Organii, a loja portuguesa de cosmética biológica. No portfólio está esta loção corporal de erva-príncipe e cedro, feita na Irlanda, onde a marca produz todos os seus produtos biológicos, procurando causar o menor impacto no planeta. O cuidado é evidente: as embalagens são escuras, por serem feitas inteiramente de plástico reciclado. Além da filosofia, o produto não desilude: a pele fica hidratada e agradavelmente perfumada.

Loção corporal de erva-príncipe e cedro, € 15,95, The Handmade Soap, na Organii