Skin Screen, a tecnologia que “lê” o estado da nossa pele em segundos

Se outrora estávamos satisfeitas com um simples teste à nossa pele para determinar se se enquadrava numa de três categorias - seca, mista ou oleosa - hoje, o mundo da beleza permite-nos saber muito mais do que essa mera análise. E se falarmos em máquinas tecnológicas, o tema ganha infindáveis abordagens seja ao nível do rosto como do corpo. Uma das novidades do momento dentro dos cuidados de rosto em particular é o novo serviço de diagnóstico e aconselhamento personalizado de tratamento da Lâncome. Através da tecnologia Skin Screen, possível com recurso a uma máquina de última geração, já é possível determinar qual o verdadeiro estado da nossa pele de forma minuciosa e detalhada.

Esta tecnologia assenta numa combinação única de luzes tri-polarizadas que analisam a totalidade do rosto e permitem medir oito parâmetros chave da tez, incluindo dois à volta dos quais a Lâncome pensa e estrutura os seus produtos: firmeza e hidratação. Feito o diagnóstico e avaliadas as carências da nossa pele, caso existam (e existem quase sempre!) é o momento de entrar o expertise das especialistas de beleza da Lancôme, que a partir das informações dadas pela Skin Screen constroem uma rotina de tratamento de rosto verdadeiramente personalizada à medida da nossa pele. É-nos aconselhada qual a melhor rotina de produtos, e toda a análise pode ser enviada por e-mail, para que do próximo diagnóstico se possam fazer comparações.

Este serviço, que está disponível em exclusivo no El Corte Inglés de Lisboa, vem juntar-se a outros dois serviços tecnológicos que Lancôme oferece já aos seus consumidores no stand da marca: Shade Finder – que permite encontrar o tom ideal de base – e Lancôme MakeUp Virtual Try On com Modiface – para teste virtual de maquilhagem. A marcação deste serviço é aconselhada através do 21 371 18 10.

Veja no vídeo e saiba como funciona esta tecnologia.