Quando um batom é um objeto de luxo

Há clássicos que queremos usar para sempre. Sem a exuberância do encarnado, mas com a mesma elegância intemporal, o batom cor de rosa é um dos essenciais de Beleza mais versáteis que podemos ter no necessaire. Entre as novidades de beleza desta estação, a Hermès acrescenta três batons de edição limitada à coleção Rouge Hermès, unidos precisamente por este tom. São eles o Rose Ombré, Rose Pommette e Rose Nuit, ideais para dar as boas vindas ao outono com um apontamento de cor.



O Rose Ombré é um batom com efeito acetinado, discreto e que, quando aplicado no rosto apresenta alguns tons acastanhados. Já o Rose Pommette é de um rosa mais luminoso e vibrante, também com um efeito acetinado no acabamento.

Rose Ombré Foto: Hermès

Rose Pommette Foto: Hermès

Num tom mais escuro, Rose Nuit é o único mate do conjunto. Tem um efeito aveludado nos lábios, ou seja, não seca, como muitas vezes acontece com esta textura.



O packaging lacado aposta num jogo de contrastes divertidos que une o amarelo claro ao azul escuro, o azul claro ao vermelho escuro, e o azul ciano ao rosa claro. A nova linha é sazonal apenas nas cores, já que o s materiais fazem destes objetos duradouros e recarregáveis: o batom pode ser substituído por outro cor com um gesto simples. É um espelho do caminho sustentável que a Hermès tem vindo a seguir.

Rose Nuit Foto: Hermès

A coleção evoca ainda um certo misticismo, ao simbolizar a transição entre o outono e o inverno, já que as embalagens contrastam cores escuras com cores claras, que é o que acontece quando os dias começam a ganhar tons cinzentos.

A coleção de edição limitada Rouge Hermès já está disponível nos vários pontos de venda da marca.