Testámos máscaras de beleza. Eis o resultado

Sempre que pensamos em máscaras faciais, pensamos em rotina de beleza. E rotina de beleza significa tempo para mimar o rosto, rejuvenescer a alma e aproveitar um momento só para nós. Quisemos experimentar as últimas máscaras de beleza mais cool e com poderes realmente transformadores para a pele, sejam elas de efeito desintoxicante, iluminador, alisante, de limpeza, ou até concentradas e reparadoras. Testar e arriscar foram (não são sempre?) as palavras de ordem. E adorámos.

Máscara 1: Máscara facial de argila Apivita Express Beauty Pink Clay, €3,15

Máscara 2: Máscara desintoxicante Nivea Urban Skin Detox, €2,30

Máscara 3: Máscara alisante Garnier Skin Naturals Moisture+ Smoothness, €1,90

Máscara 4: Máscara micromagnética com colagénio Collistar Pure Actives, €12,10

Máscara 5: Máscara de olhos de pepino, Sephora, €3,99 + Máscara de lábios com manteiga de karité, Sephora, €3,90.

Máscara 6: Máscara Gravitymud™ Firming Treatment Glam Glow, €49,90

Máscara 7: Máscara facial de limpeza com argila verde, Be Beauty Care, €1,49

Máscara 8: Máscara mineral 24K Gold, Ahava, €58

Máscara 9: Máscara reparadora de Camélia, Chanel, €60

Máscara 10: Máscara concentrada iluminadora Erborian Red Pepper, €39,90

Máscara 11: Máscara iluminadora Sensilis Skin Delight, €21,30



Imagem: Mariana Margarido e Catarina Cruz | Edição: Liliana Gonçalves | Modelo: Raquel Ramos (We Are Models).