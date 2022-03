Preservativos com ácido hialurónico? A última loucura da indústria da beleza

Como bem sabemos, o ácido hialurónico (AH) está em voga, seja em produtos para o rosto, para o cabelo ou para o corpo. Afinal, este ingrediente precioso é utilizado maioritariamente em cremes ou séruns anti-envelhecimento, graças ao seu poder hidratante e humectante. Na prática, o AH ajuda na retenção da água que temos no corpo. Contudo, estas não são as únicas zonas onde pode ser aplicado.

A empresa australiana Frenchie criou preservativos de ácido hialurónico com o objetivo de combater a secura vaginal sem riscos de saúde envolvidos, algo de que muitas mulheres sofrem (e que ainda é um tema um pouco tabu).



materiais sintéticos. Alyssa Dweck, ginecologista em Nova Iorque, explicou ao site InStyle que "muitos lubrificantes contêm parabenos ou outros ingredientes que podem ser desreguladores endócrinos" que, segundo a Agência Europeia de Produtos Químicos, "podem ser identificados como substâncias que suscitam elevada preocupação, juntamente com as substâncias químicas conhecidas como sendo cancerígenas, mutagénicas e tóxicas para a reprodução."

Um dos seus maiores benefícios é que a lubrificação natural não tem uma natureza hormonal para aqueles que não podem ou não querem usar hormonas, o que contribui para o equilíbrio do pH vaginal. Além disso, o ácido hialurónico é conhecido por ser mais seguro e tolerável em peles sensíveis. Resumindo, oferece aos indivíduos com vagina um maior conforto e prazer durante as relações sexuais. Encontram-se à venda aqui.