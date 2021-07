Banhos de sol? Só se for com protetor

Diz-me que tipo de proteção solar usas e dir-te-ei quem és. Uma espreitadela na bolsa de praia revela bem as escolhas e prioridades em relação à proteção, facilidade da reaplicação ou, pura e simplesmente, ao gosto pessoal. Porque, tal como os chapéus, protetores solares (também) há muitos, reunimos novidades para todas as preferências e carteiras.

Leites: leves e fáceis de espalhar

Longe vai o tempo em que era necessário aplicar cremes densos para conseguir proteger o corpo corretamente. Os leites, mais líquidos e leves, são cada vez mais uma opção em várias marcas, como a Vichy, que reforçou este ano a gama Capital Solei com um leite solar de proteção SPF50+. Enriquecido com ácido hialurónico e com a água vulcânica da marca, a textura do produto é muito fluida e hidratante, sem deixar um efeito pesado na pele. Além disso, pode ser aplicado no corpo e rosto.

Capital Soleil Corpo Leite Eco FPS50, € 22,95, Vichy Foto: D.R.

1, 2, 3, spray

Basta agitar alguns segundos e pulverizar. É isto que faz com que tantos optem pelos protetores em spray: a facilidade. O Athelios Spray Insivível SPF50+, da La Roche Posay, é um exemplo dessa preferência – é, aliás, um best-seller da marca – já que protege a pele sem deixar qualquer rasto do produto. Para quem preferir uma textura ainda mais fina e um dispersor que crie aquele efeito "névoa", há outras opções como a bruma Adaptasun, da Esthederm, cujo resultado também é verdadeiramente invisível.

Bruma Adaptasun, € 48,60, Esthederm Foto: D.R.

Athelios Spray Invisivel SPF50+, € 24,65, La Roche Posay Foto: D.R.

Óleos (mas para não fritar)

Em nada semelhantes aos óleos de cenoura que se popularizaram há mais de uma década, as novas fórmulas de óleos para levar para a praia mantêm o nível de proteção dos típicos protetores solares deixando aquele rasto luminoso na pele que muitos apreciam. A versão da Filorga, por exemplo, da gama UV Bronze, é um óleo seco com SPF 30 que deixa a pele com um toque sedoso e não gorduroso. Além de ter a fragrância delicada da marca, é também adequado para utilizar no cabelo – ideal para quem quer poupar espaço no saco de praia. A Bioderma é outra das marcas que tem a sua versão de óleos solares, neste caso o Photoderm Bronz que, com o mesmo nível de proteção solar, garante deixar a pele protegida e também não tem o efeito oleoso ou coleante.

Óleo solar antienvelhecimento UV-Bronze, € 31,60, Filorga Foto: D.R.

Photoderm Bronz Huile seche SPF 30, € 23,99, Bioderma Foto: D.R.

Barras de precisão

Permitem uma aplicação precisa, sem sujar as mãos, e não há risco de verter líquido por toda a carteira ou para cima da toalha. Os protetores solares em stick – ou "em barra" – têm ainda a vantagem de ser extremamente compactos, habitualmente nunca sendo maiores do que a palma da mão. Para os que gostam de reforçar as zonas sensíveis, como o contorno ocular, o Stick para zonas sensíveis, da Avène, tem o tamanho ideal, e uma textura que permite até ser aplicado como batom sem deixar qualquer resíduo branco. Para quem gosta de reaplicar no rosto durante o dia e não dispensa um toque de cor praticamente impercetível, a novidade da Mádara, o Pro-active Sunscreen Stick, em formato de gota, torna especialmente fácil aplicar o produto pelo rosto sem preocupações com linhas esbatidas ou diferenças de tom. Ambos têm proteção SPF 50+.

Protetor solar em stick Pro-active Sunscreen Stick, € 19,95, Mádara, na Organii Foto: D.R.