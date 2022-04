O segredo para um cabelo hidratado é mais simples do que pensa

Este método promete não deixar o cabelo oleoso, dado que atua como um primário antes da lavagem, ou seja, faz com que o champô não retire os óleos naturais ao mesmo tempo que permite uma distribuição uniforme do produto.

Ao inverter a ordem de lavagem, não deixa de beneficiar da hidratação do amaciador ou da limpeza do champô. O método é muito fácil, basta molhar o cabelo, aplicar o amaciador e deixá-lo atuar durante alguns minutos. De seguida, sem enxaguar, massaje o champô apenas no couro cabeludo e por fim passe tudo por água ao mesmo tempo.

Evite produtos que contenham ingredientes como ciclometone, dimeticone ou amodimeticone, pois estes são alguns dos silicones mais comuns, que podem deixar o seu cabelo com uma sensação de peso ou sem vida.