1, 2, 3: os séruns que fazem knock out às rugas!

As linhas finas do rosto são o primeiro sinal. Depois, com o tempo, começam a surgir as primeiras rugas. Há quem lhes chame sinais da idade, mas nós preferimos chamar-lhe mapa de emoções no rosto. Quanto mais expressivas somos, mais rugas de expressão corremos o risco de ter, independentemente da idade. Mas desengane-se quem acha que expressar-se menos é a solução. NÃO! Os cuidados de rosto aprimoram-se e transcendem-se, para dar respostas no combate às rugas, em todas as idades.

A La Roche-Posay, especialista em cuidados de rosto, aposta em séruns em que as propriedades moleculares podem ser combinadas, com alta eficácia mas também com alta tolerância. Tudo, para que tenha só motivos para sorrir… sem se preocupar com as rugas!

Para quem prevenir é melhor do que remediar A preocupação das rugas começa cada vez mais cedo, e não é raro ouvirmos mulheres jovens entre os 20 e os 30 anos, a procurar soluções para as combater. Quer isto dizer que envelhecemos mais cedo? Não. Quer dizer que há o conhecimento generalizado de que, quanto maior for a prevenção, menores serão os riscos de rugas irreversíveis. A somar, o estilo de vida cada vez mais acelerado traz novas reações e novas necessidades à pele.

De manhã… Se todas nós precisamos de um bom sumo de laranja natural pela manhã, a nossa pele também pode precisar do seu equivalente! Falamos-te do sérum Vitamin C10, um concentrado que reduz as rugas e rídulas, dá luminosidade à pele e neutraliza os radicais livres. Contém também ácido salicílico, que com uma suave esfoliação elimina as peles mortas. O resultado? Pele com menos rugas e melhor pigmentação.







…E à noite O sérum Hyalu B5 popularizou-se pela sua alta eficácia no combate às primeiras rugas e linhas finas, ao mesmo tempo que dá um boost de luminosidade à pele cansada. É, por isso, parte da rotina de mulheres de todas as idades, que denotam ainda melhorias ao nível da elasticidade da pele.

Para os primeiros sinais de rugas Adaptar as rotinas de cuidados de rosto ao estilo de vida é essencial para prolongar resultados, mas tal como o tempo não para, também as mudanças na pele são incontornáveis – ainda que os seus efeitos possam ser drasticamente minimizados. Sabemos todos que não há fórmulas milagrosas – a poção da juventude ainda não foi inventada –, mas a redução de rugas é possível, com a combinação certa.

De manhã… A potente ação do sérum Hyalu B5 corrige os principais sinais de envelhecimento da pele: rugas, perda de volume e de elasticidade. A ação combinada de ácido hialurónico, vitamina B5, madecassoside atua de forma ativa e passiva no combate às rugas: o sérum preenche e reduz rugas, ao mesmo tempo que aumenta a síntese de colagénio, diminuindo a inflamação. …E à noite A ação combinada faz-se com sérum Retinol B3. Este sérum atua em rugas profundas, mas age também num outro fator preocupante para muitas pessoas: o fotoenvelhecimento, que se traduz em manchas na pele e tez irregular. O novo sérum preenche, suaviza e uniformiza a pele. A vitamina B3 repara a barreira cutânea, com ação anti-inflamatória, ao mesmo tempo que acalma a sensibilidade.

Para pele madura

Já chegou à idade em que todas as emoções se espelham na pele? É um ótimo sinal! Com o avançar da idade, a pele vai-se ressentindo dos vários fatores: os internos como as emoções, mas também os externos, como a exposição solar, a poluição, os mais variados hábitos quotidianos e até as rotinas de cuidado que foi tendo ao longo da vida. É altura de atualizar a rotina, com cuidados específicos para esta nova fase, que protejam a pele e abrandem os sinais do tempo.

De manhã… Com rugas mais acentuadas, é essencial que o protetor solar proteja também contra o fotoenvelhecimento da pele. Sim, a exposição solar também contribui para os sinais de envelhecimento. Com La Roche-Posay Anthelios Age Correct SPF50, além de proteção assegurada, os sinais visíveis de fotoenvelheicmento são também corrigidos. Tem também proteção antipoluição e antioxidante.









…E à noite O sérum Retinol B3 continua a funcionar como o mais poderoso aliado na rotina antirrugas, preenchendo, suavizando e uniformizando a pele, ao mesmo tempo que protege a barreira cutânea.