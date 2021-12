Uma gama para mulheres maduras de espírito jovem

Muito se fala da idade, mas muito pouco se fala acerca da beleza que se encontra por trás do processo que é envelhecer. A idade traz consigo as coisas mais bonitas que se levam desta vida: experiência, vivências, maturidade e muita sabedoria. É claro que também traz a menopausa e, com esta, as rugas — também conhecidas como marcas da vida. Mas, se por um lado a menopausa é uma realidade inevitável, as rugas, por outro, não precisam de ser um problema. E tudo graças à cosmética e aos avanços científicos nesta área.

Envelhecer? Sim, mas com pompa e circunstância

A temida menopausa significa transição. Trata-se daquela etapa na vida da mulher caracterizada pelo fim da ovulação e, portanto, o fim da menstruação. Com a diminuição da produção de estrogénio, a síntese do colagénio, elastina e ácido hialurónico tende a diminuir, acelerando-se assim o processo de envelhecimento da pele. Para as mulheres que não têm medo da idade, mas que procuram uma aparência tão jovem quanto o estado de espírito, a MartiDerm, marca de referência espanhola em dermocosméticos, desenvolveu uma gama de cuidados antienvelhecimento que promete dar resposta às necessidades da pele madura.

Composição à prova do tempo

Composta por creme de dia e de noite, a linha Amatist oferece um cuidado nutritivo e reparador a 360 graus para hidratar, nutrir e devolver a vitalidade à pele mais experiente, com fórmulas e ingredientes ativos de excelência e comuns a toda a gama, a um preço acessível.



• Proteoglicanos: Promovem a hidratação e previnem o envelhecimento da pele.

• Ácido hialurónico: Restabelece a textura da pele, hidrata profundamente e reduz visivelmente as rugas.

• Óleo de rosa mosqueta: Graças à riqueza natural em ácido linoleico (ómega 6) e alfa-linolénico (ómega-3), betacaroteno, vitamina A e tocoferóis, recupera a estrutura e a função celular da pele através de um poderoso efeito hidratante, antioxidante, reparador e regenerador.

• Phyto-retinol: Complexo exclusivo de extratos vegetais que reduz as linhas e rugas de expressão e melhora a textura da pele sem fotossensibilização ou irritação.

• Ametista: Cereja no topo desta gama, que lhe dá o nome, o extrato de ametista micronizado revigora as propriedades mecânicas responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele, revitalizando-a, regenerando-a, protegendo-a.

Creme de dia Amatist





Sedoso e de textura leve, tem proteoglicanos, ácido hialurónico, óleo de rosa mosqueta, phyto-retinol, que proporcionam uma hidratação imediata e duradoura para revitalizar e dar a máxima sensação de conforto. A pele fica visivelmente mais firme, suave e luminosa.

Creme de noite Amatist





Nutritivo e envolvente, revitaliza intensamente a pele durante as horas de descanso ao mesmo tempo que potencia os processos da regeneração. Com proteoglicanos, óleo de rosa mosqueta, phyto-retinol e ómegas 3, 6 e 9, a promessa do creme da noite é o despertar com um aspeto mais firme e radiante.