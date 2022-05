Quatro plantas que ajudam a perder peso (e a tempo do verão)

Resistir aos doces não é fácil, os gulosos que o digam. Este fenómeno agrava-se particularmente no verão, quando o açúcar se torna no pior inimigo destes indivíduos. Além disso, as nossas emoções empurram-nos facilmente para este pequeno pecado. Um pouco de chocolate à hora do lanche transforma-se em horas de arrependido noturno. Não obstante, existem alguns alimentos que a ajudam a contornar o problema, e até a emagrecer no processo.

Gymnema Sylvestre

Esta planta de origem indiana é conhecida por travar os desejos de doces de uma forma bastante radical - literalmente. Na prática, atrofia os nossos recetores gustativos, fazendo com que os alimentos doces ingeridos posteriormente percam aquele sabor "viciante". Pode ser consumida através de cápsulas, disponíveis em farmácias ou ervanárias, durante três semanas. Em alternativa pode deixar derreter a cápsula debaixo da língua ou preparar um chá. Não aconselhável a indivíduos que tomam medicamentos para os diabetes.

Botão da árvore de figo

Por outro lado, esta planta é uma ótima reguladora do sistema nervoso, o que ajuda no combate da fome emocional. Contribui ainda para a digestão e ajuda nos sintomas de acidez gástrica. Vendido igualmente nas farmácias, deve ser consumir preferencialmente fora das horas de refeição, aconselhou a nutricionista Carol Gayet ao site da Madame Fígaro.

Griffonia Simplicifolia

Viajamos até a África do Sul com a Griffonia Simplicifolia, conhecida pelas suas propriedades relaxantes. De facto, esta planta ajuda a regular o humor e a ansiedade, um efeito útil no que toca à dita fome emocional. Pode ser consumida sob a forma de cápsulas ou sob a forma de solução hidroalcoólica, diluída em água, de preferência ao final do dia, pois dá sono. Não aconselhável a indivíduos medicados com antidepressivos.

Canela

Uma especiaria querida de alguns doces portugueses, como o pastel de nata ou o arroz doce, é facilmente encontrada no supermercado. A canela é o soldado ideal para combater o açúcar, pois regula a glicemia, ajudando consequentemente a controlar o nível de glicose (um hidrato de carbono simples) no corpo. Neste caso, deve ser consumida sob a forma de infusão noutros alimentos ou até na água ou no iogurte.

É essencial que consulte o seu médico antes de ingerir qualquer uma destas plantas, pois podem interferir com outro tipo de medicação ou tratamentos. Também não aconselhável a grávidas ou recém-mamãs.