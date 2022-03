A dieta secreta (e improvável) de Natalie Portman

O segredo da pele impecável e da tez radiante de Natalie Portman reside principalmente no seu estilo de vida saudável. Além de consumir alimentos orgânicos, provenientes de produtores locais e de se manter com frequência afastada das redes sociais e da adição às séries (e do binge-watching) para aproveitar mais o tempo em família, a atriz também estabeleceu novos hábitos durante a pandemia, revela agora.

Numa entrevista à edição americana da revista Vogue, Natalie Portman disse de passagem alguns elementos da nova rotina de beleza minimalista que estabeleceu esta primavera, durante a covid-19. A sua principal resolução para o ano de 2022? "Não tomo café e não tomo menos álcool desde o ano novo, o que é muito, muito bom", conta.







Essa "obsessão" pela hidratação também se reflete nos seus rituais de beleza: "Sinto que manter a pele bem hidratada, principalmente à medida que envelhecemos, é a parte mais importante quando o assunto é beleza", diz. "Também ajuda a que a maquilhagem fique melhor quando aplicada: hidratar bem o rosto antes de aplicar base ou passar batom. O que também faço com máscaras e outros produtos, no dia anterior. É meio que um truque para quando sentimos que estamos a envelhecer", diz, meio a sério, meio a brincar."