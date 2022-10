Zodíaco. Os três signos mais propensos à raiva

Quem tem muita presença de Carneiro no mapa natal, muitos planetas na casa 1 ou muita influência de Marte pode sentir a raiva derivada da limitação do seu sentimento de liberdade e vontade de descoberta do que significam os seus desejos. Uma forma de lidar com a frustração pode passar pela análise da situação que o/a deixa no limite e aprender a considerar a outra parte. Apreciar o retorno das suas ações e aprender com esse retorno vai ajudar a canalizar de forma construtiva a frustração ou raiva.

Carneiro, peixes e escorpião são os signos que mais dificuldade têm em conter a raiva e a frustação, segundo a astróloga Andrea Pereira Foto: D.R

Para curar a raiva não expressa do arquétipo de Peixes, é necessária a consciência de que a imperfeição faz parte da realidade. O ideal de perfeição serve bem a imaginação de novos mundos, a procura de uma conexão com o todo e é uma procura divina e espiritual, mas também traz a desilusão pois a realidade em sim mesma é imperfeita. Quem tem muita influência pisceana precisa de aprender a ganhar "um sistema imunitário" para estar no mundo, assim como aprender a reconhecer a sua hipersensibilidade. Aprender a canalizar a raiva e a frustração é a forma de gerir o sentimento de desilusão – que muitas vezes leva à raiva - para que, passo a passo, possa pôr em prática ideias e valores que tem na vida, com extremo autocuidado e compaixão.

Quando temos muito de Escorpião na nossa assinatura astrológica, pode existir tendência a sentir raiva do tipo escorpiónica. O Escorpião precisa de encontrar o poder interno através da sua vulnerabilidade. A fusão e a sintonia com o outro podem apenas acontecer quando há um acesso à própria totalidade interna, curando os seus próprios medos e inseguranças. O problema raramente é o outro, mas sim a sua enorme a resistência à mudança. Uma profunda honestidade e verdade interna são necessárias para que o Escorpião possa interpretar o que lhe causa frustração internamente, que está a ser demonstrado na relação com o outro.