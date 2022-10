Os signos que vão ter mais desafios até março de 2023

No geral, estamos todos a sentir a aceleração do planeta Marte a transitar pelo signo de Gémeos. Muitos de nós estão a começar um capítulo inteiramente novo e agora chegou a hora de adquirir novas competências e assumir novos desafios para esta nova era. A retrogradação de Marte a 30 de outubro vem, assim, lançar desafios, serão mares nunca navegados, aqueles que se libertaram do passado para iniciar um novo rumo. Marte fica retrógrado até ao dia 12 de janeiro de 2023 e em Gémeos até ao dia 24 de março.

Até ao início da retrogradação espalhamos sementes de novos desejos, projetos e ideias para que, a partir do final de outubro, tenhamos de intuitivamente selecionar aquilo que é, de facto prioritário, e aceitar o desafio da novidade. Os caminhos da aprendizagem podem trazer consigo frustração, por causa do fator erro, mas a experiência promete ser positiva.