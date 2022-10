Os 3 signos que vão ficar solteiros ainda em 2022

Sim, leu bem o título desta notícia: de acordo com as previsões astrais, até ao fim do ano há uma grande probabilidade de os relacionamentos de nativos dos signoschegarem ao fim.De acordo com Brenna Lilly, astróloga correspondente da Style Caster , e com base numa série de factores relacionados com as posições dos astros, ser solteiro pode ser uma experiência bem-vinda para qualquer um destes signos, porque significa mudança, mas também pode ser amarga, e tornar-se algo agridoce. "Geralmente, pessoas do signo Caranguejo e Touro adoram estar em relações de compromisso, pois adoram a doçura de estar apaixonados e de ter um companheiro estável. Outros signos, como Escorpião ou Aquário, prefeririam muito mais estar por conta própria, trabalhar nos seus objetivos ou simplesmente desfrutar de um estilo de vida de solteiros."De acordo com a astróloga,, "que controlam a paixão e a comunicação, respectivamente, estão prontos para mover-se através de três planetas específicos de forma desconfortável, tornando a paisagem menos frutuosa para as relações" de. Quanto a, este signo é difícil sentir-se verdadeiramente sozinho, pois aprecia de certa maneira a solidão, mas também lhe é fácil criar novos relacionamentos. Dependendo do tipo de, pode dar-se o caso deste signo gostar da independência que estar solteiro traz, mas recomenda-se a introspecção e a procura espiritual até ao fim do ano. Por fim, para2022 tem sido desafiante - no mínimo - mas poderão existir boas notícias até ao fim do ano, se entretanto um relacionamento antigo já tenha chegado ao fim.Celebrar ou deprimir? Seja qual for o caso, é tempo de pensar que 2023 está já ao virar da esquina, e melhores dias (ou planetas) virão.