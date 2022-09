Os 6 signos menos ciumentos do Zodíaco

Comecemos pelo fim: em sexto lugar, temos Peixes. Um signo que representa dois polos, como explica a astróloga Alice Alta, da app Futurio: "Ou são extremamente invejosos, touchy, e sensíveis, ou muito altruístas". Um Peixes bem desenvolvido nunca divide o mundo entre amigos e família, pois para ele o mundo inteiro é uma enorme família. Nas relações, não é ciumento. Quando está numa relação, acredita que a sua cara-metade pode não ser o tal, mas sim o mundo que os rodeia", afirma Alta. Algo que nunca verá um Peixes a fazer é beicinho ao ver o seu companheiro(a) a dar conversa ao barman, porque em vez disso eles juntam-se à conversa.





De seguida, temos Gémeos. Este signo de ar é bastante lógico, mais ligado à sua mente do que às emoções. Sentem ciúmes, mas não com grande intensidade. São pessoas com quem pode falar sobre qualquer coisa, mostrando o lado mais sensível. Alice Alta dá um exemplo: "Imagine que quer ter uma relação aberta com alguém deste signo: o mais adequado é explicar a situação e mostrar os dois lados da moeda. Se vão concordar com a ideia? Disso já não há certeza, mas pode contar com um ouvido atento e uma mente lógica."





Leão. Rei e rainha da selva celestial, sente ciúmes, mas consegue esconder esta emoção. Os leões sabem o que trazem para uma relação, seguros de si, e sabem também quando abandonar o barco quando a outra parte está a ser injusta/o, disse Charlotte Kirsten, fundadora do blogue Typically Topical, à BestLife. Confiante, o orgulhoso Leão sabe o que adiciona a uma relação, e se for traído sabe que vai encontrar outra pessoa que o aprecie totalmente. Dominados pelo astro solar, reconhecem que a sua luz nunca fica totalmente obscurecida por outros.





Os Caranguejos são levados pelas suas emoções, mas não pelos ciúmes. Kristen explica que este signo "poderia ser visto como um concorrente inesperado, mas um caranguejo curado e confiante ama ver a sua família e amigos ganhar". Acrescenta ainda que a natureza empática e nutritiva faz deles os maiores cheerleaders do Zodíaco: se tiver uma promoção no trabalho, eles vão enviar-lhe flores, estar presentes em todos os eventos antes do seu casamento e organizar um dia de spa para depois do nascimento do seu filho. É sempre uma mais-valia ter um Caranguejo por perto.





Desapego – uma palavra que podíamos utilizar para descrever os Aquários. Este signo aceita a entrada e saída de pessoas, parceiros românticos, materiais e sucesso, seja de que maneira for. Portanto, não é muito surpreendente que não sintam muitos ciúmes. Nas relações, dão valor às conexões espirituais e intelectuais, e estão abertos a experimentar relações abertas, disse Alice Alta. Fora do campo emocional, os aquarianos dão valor à comunidade e encorajam e celebram os que os rodeiam.





Em primeiro lugar, como os menos ciumentos, temos Sagitário. É provável que nem saibam o que a palavra "ciúmes" significa. Segundo Charlotte Kristen, são movidos por ambição, e não conseguem não festejar o sucesso dos outros. Em vez de sentir inveja por ver alguém a conseguir uma promoção no trabalho, o mais certo é que sintam motivação para conseguir atingir o mesmo objetivo. Esta falta de ciúme aplica-se também à vida amorosa. Alta explica que quando Sagitários têm Vénus em Capricórnio, tendem a ser muito monógamos. "Mas, se não for assim, estão numa constante procura por novidades – seja no amor ou não".