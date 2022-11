Horóscopo dezembro: Caranguejo, Escorpião e Peixes

Caranguejo

Caranguejo Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de junho

Sente que a vida profissional está trepidante. Aparecem sempre questões de última hora para resolver, e sente-se como um balde furado, sempre a perder água. Financeiramente, sente alguma instabilidade e gostaria de reforçar a sua situação. Trata-se de uma boa altura de reavaliação.

Nas relações, alguma disputa explosiva e inesperada pode acontecer devido a diferenças na forma de encarar algum assunto. Nas relações mais íntimas poderá receber acolhimento e palavras de conforto. Será um mês de troca de declarações de afeto.

Na lua cheia a 8, no signo de Gémeos, sentir-se-á com energia para revirar o mundo ao contrário e essa energia também se pode demonstrar através de irritação e stress. Será um bom dia para planear algo calmo e relaxante ao final do dia.

2º decanato – 1 a 10 de julho

Tem feito boas descobertas, talvez através de novas pessoas que têm surgido na sua vida e que lhe têm mostrado novos horizontes. No início de dezembro há essa excitação no ar. A segunda quinzena pode trazer o desenvolvimento de situações muito benéficas para si. Processos que deu início há cerca de dois anos estarão a terminar e a dar frutos.

No que diz respeito à sua saúde, é tempo de cuidar de si. Pode andar a sentir mais stress do que é normal e isso começa a afetar o seu organismo. Na lua cheia, a 8, no signo de Gémeos, se for esse o caso, é bem possível que queira fugir. Por isso, no final do dia, organize uma saída com alguém de quem gosta muito, e faça algo que lhe dê prazer, para espantar o stress!

Nos seus relacionamentos mais íntimos, as questões de liberdade podem estar no centro da relação. A independência do outro pode estar a causar algumas inseguranças.

3º decanato – 11 a 21 de julho

A vida está a provocá-la a reformular vários aspetos da sua identidade: vida amorosa e trabalho como dois principais pólos de evolução. Ao nível relacional poderá achar que atrai pessoas demasiado livres. Ao nível profissional, gostaria de encontrar um destino especial. Neste último mês do ano a reflexão fica com contornos mais fortes.

A última semana do ano tem tudo para ser a mais intensa para si, as relações poderão ser afetivamente fortes. Poderão acontecer conversas importantes e determinantes , e haver alguma frustração relativamente a situações que gostaria de dar por encerradas, mas que não consegue.

Profissionalmente, a responsabilidade sobre os ombros continua a ser muita assim como a necessidade de se ajustar à diferentes vontades. É também uma altura de ser reconhecida pelas suas capacidades e criatividade.

Escorpião

Escorpião Foto: Bastian

1º decanato - 23 de outubro a 1 de novembro

Sente que anda numa dança das cadeiras para conseguir organizar e gerir a sua vida. Está à procura de alternativas que facilitem essa gestão, de forma a conseguir trazer bem-estar a todos os envolvidos diretamente na sua vida. Pessoas do seu círculo podem ser uma boa influência em trazer-lhe filosofias e modos de estar que facilitam essa gestão. Na lua cheia a 8, em Gémeos, vai suspirar várias vezes e sentir que está de pernas para o ar. O conselho é mesmo este: chegar a casa e não fazer nada.

Nos últimos dez dias do ano boas surpresas acontecerão no ambiente profissional e pessoal. A suavidade e diversão dos que estão à sua volta serão uma fonte de inspiração. Ao mesmo tempo, tenderá a ter dúvidas sobre abordar determinadas questões ideológicas com os que a rodeiam durante os encontros familiares, poderá sentir que são terrenos com lama, onde pode escorregar.

A última semana será de reflexão e auto-análise: o que aconteceu neste ano e para onde vou? Conversas na sua intimidade serão importantes para fazer essa reflexão.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Ao nível profissional está a reviver processos antigos. Pode ter a sensação de deja vu. Quer libertar-se de traços de personalidade que já não fazem sentido e está mesmo no limiar de uma verdadeira mudança de pele que, de resto, já está a acontecer há cerca de dois anos. A terceira semana do mês pode ser importante para o firmar de acordos.

Nas suas relações pode dar por si a sentir que falam línguas diferentes e que tem de fazer um constante esforço para entender o outro lado. Perceber as motivações e intenções das suas relações é um trabalho árduo. A lua cheia, a 8, no signo de Gémeos é possível que lhe traga alguém com demasiadas complicações, saiba parar a situação e adiar para outro dia, dessa forma, não entrará no remoinho.

A sua saúde está no centro das atenções. Cuide de si e proteja-se como o faria ao seu próprio rebento.

3º decanato - 12 a 21 de novembro

Este decanato tem sentido a vida a puxar por si, no sentido de amadurecer e de assumir responsabilidades pelo seu destino. Pode oscilar entre a fé e a falta de poder. Lembre-se, tudo passa e no final, fica a sabedoria e força.

A última semana pode ser surpreendente ao nível dos afetos. Alguém pode revelar sentimentos profundos por si, que podem ser de diversas naturezas. No caso de ser uma pessoa espiritual, adivinha-se uma experiência mística de amor incondicional.

O seu percurso passa por assumir a sua autoridade interna e a vida está a deixar esse convite: conquiste o seu poder pessoal e assuma o seu destino nas suas mãos e no mundo.

Peixes

Peixes Foto: Bastian

1º decanato - 20 a 29 de fevereiro

O início do mês começa com procura de esclarecimentos. Precisa de entender e perceber qual é a realidade em alguma das áreas da sua vida. Em termos profissionais, a tendência é de avanço e de ser reconhecida pelo seu mérito. A terceira semana do mês pode trazer boas notícias relativamente a assinaturas de contratos ou alterações nas suas condições financeiras.

As relações mais íntimas podem ser um dos campos onde a clareza é necessária e novos inícios podem ser mais turbulentos, devido à confusão de sentimentos. A sua vontade é a de fincar o pé e de não arredar, mas parece haver dificuldades na comunicação e a tendência para se voltar atrás na palavra dada.

Na última semana do ano pode ter tendência a estar mais apressada e pode cometer erros, tenha calma e desacelere, pois pode estar com uma energia mais despistada e distraída.

2º decanato - 1 a 10 de março

Começa o mês com a cabeça no ar e os pés também fora da terra o que pode ser complicado para o seu bem-estar. Aconselha-se, por isso, que tenha atividades que a enraízem de forma a contrabalançar este efeito. A lua cheia, em Gémeos, a 8, será uma lua para ficar no seu espaço, com velas, incenso e cristais à mistura, a fazer algo que traga equilíbrio.

Financeiramente pode haver boas notícias para si! Apesar de estar com bastante tensão interna relativamente a questões profissionais e haja potencial crise nas relações por querer levar a água ao seu moinho e por sentir que há obstáculos no seu caminho. A lua nova, a 23, em Capricórnio trará algum alívio e libertação desses conflitos.

No geral, este será um mês para se proteger, pois está com alguma suscetibilidade a ambientes mais pesados.

3º decanato - 11 a 20 de março

Começa o mês numa correria a resolver crise após crise, enquanto oscila entre acreditar no seu potencial e enfrentar o espelho com sentimento de derrota. Depois da primeira semana, poderá desanuviar, pois haverá uma maior tendência para o equilíbrio.

A lua nova em Capricórnio a 23 pode trazer-lhe um ciclo surpreendente com algo especial a acontecer, uma viagem, por exemplo, que traz a possibilidade de escapar ao marasmo dos últimos tempos.

A última semana será positiva no âmbito das relações mais íntimas, poderá entrar em comunhão com algumas das pessoas mais importantes para si. Chegarão até si boas e surpreendentes notícias sobre pessoas importantes na sua vida.