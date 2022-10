Horóscopo novembro: Touro, Virgem e Capricórnio

Touro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de abril

O mês começa com conversas muito importantes nas relações íntimas e financeiras. Há uma necessidade muito grande de estar ciente do que precisa e do que quer, assim como uma enorme habilidade de escuta das necessidades do outro. É importante saber ver o lado das outras pessoas, não apenas o seu. Manter a calma será importante, principalmente a 8, dia de eclipse total da Lua no seu signo. Podem acontecer revelações intensas.

Financeiramente, poderá ser um mês que requer adaptações dos seus recursos às suas necessidades. Assinaturas de contratos deverão ser feitas com extrema atenção e com as devidas proteções legais.

Profissionalmente, terá as cartas na mão para seguir a sua criatividade e poderá causar uma impressão positiva no mundo. Tente incluir quem está à sua volta nos seus projetos. Na segunda semana do mês seja flexível, arriscando ideias diferentes das suas.

2º decanato - 1 a 10 de maio

Prepare-se! Este será um mês intenso para si. No amor e na vida pessoal haverá emoções fortes e entrega ou possibilidade de cisão, depende da direção para onde a vida caminha.

Questões financeiras estão também na ordem do dia, transações, contratos e investimentos que têm de ser tratados. O eclipse total da Lua no dia 8, que acontece no seu signo, pode trazer imprevistos muito fortes, visto que acontece mesmo por cima do seu Sol. Muita calma e paciência e, acima de tudo, flexibilidade. Pode haver grandes decisões a tomar depois de dia 8.

Há uma nova atitude que está a querer conquistar para si e para a sua vida, mas há forças do passado que fazem com que fique num impasse relativamente a essa nova liberdade desejada. Para Touro, é difícil sair dos padrões que já conhece. Na última semana do mês, procure estar recetiva a ideias diferentes das suas, deixe-se ir rumo ao desconhecido.

3º decanato – 11 a 20 de maio

Financeiramente e profissionalmente está a sentir que tem estrutura e isso apazigua uma parte de si que precisa de ter os recursos assegurados e saber que as suas necessidades não estão em risco. Este mês, no entanto, conte com alguns imprevistos. Tenha contenção nos gastos, pois algo que não está à espera pode acontecer por volta do dia 8, dia do eclipse lunar total no seu signo.

Será um mês em que as relações íntimas estarão em destaque: conversas, decisões, sexualidade e intimidade. Algo poderá tornar-se diferente neste mês e, nesse caso, nada será como antes. Necessitará de muita abertura a ideias diferentes e algumas das coisas que vai escutar neste mês podem trazer surpresa acentuada e até mesmo choque. Por outro lado, poderá ter experiências novas e diferentes.

Financeiramente, e em questões relacionadas com aquisições e investimentos, há possibilidade de receber notícias. Poderá ser um mês de muita papelada e reflexão sobre o que fazer com os seus recursos.

Virgem

Virgem Foto: Bastian

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

Há um desejo de liberdade para experimentar ideias novas, relações novas, pessoas novas. Está em contacto com as suas necessidades mais profundas e quer mudar a sua tendência para tentar controlar e exigir perfeição em tudo. Quer escolher aquilo em que faz sentido melhorar: traços individuais e novas técnicas a aprender.

O eclipse lunar total no signo de Touro vai mostrar-lhe esse sentido prático, em que áreas da sua vida quer investir, de forma a afunilar os seus esforços em vez de dispersar para todas as direções. Será importante refletir com as pessoas da sua vida sobre como dividir tarefas e como organizá-las de forma a que possa ter mais espaço para si.

A segunda quinzena poderá ser de crise, um momento para pôr em prática novos valores na sua vida. Como transformar em palavras estes valores e esta ideia de uma relação mais equilibrada e justa onde todos assumem a responsabilidade? Esta tentativa de viver de uma forma mais natural e relaxada não será fácil, esperam-se algumas dificuldades.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Está com muita vontade de ter mais liberdade para escolher o seu rumo e ter novas experiências. Apetece-lhe estar mais alinhada/o com a sua natureza e quer que isso se revele nas suas relações mais íntimas. Ter valores de maior liberdade e expansão. A comunicação dessas ideias pode gerar crise, externa ou interna. O eclipse lunar em Touro, a 8 pode ser um ponto alto dessa comunicação de desejos e vontades na intimidade.

Financeiramente, tem a possibilidade de fazer boas escolhas e bons investimentos. Pode sentir um bafejar de sorte em alguns dos seus movimentos e escolhas. Pode ser um momento em que encontra o trabalho que deseja, que tem sucesso nalguma tarefa ou que surge alguma oportunidade. Não procrastine, dê o seu melhor e isso é o principal.

A segunda quinzena pode ser mais ativa profissionalmente, mas conte com atrasos nas comunicações e nalgumas ações. Precisará de exercitar a paciência porque as coisas poderão escapar ao seu controlo. Dê o seu melhor e deixe que as coisas se resolvam por si. A sorte está do seu lado, apesar da confusão, confie.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Este pode ser um mês de ficar com os cabelos em pé. Cuidado com lesões e com oexcesso de preocupações. Será bom para si arranjar uma forma eficaz de descomprimir, relaxar e acalmar a adrenalina. Cuidado com o escapismo, o não querer lidar com a realidade. Há uma reflexão a fazer sobre os valores que estão a reger a sua vida e pode haver uma paragem forçada para que essa reflexão aconteça.

A família pode estar ao seu lado neste momento em que parece que o planeta está a girar mais rápido! No entanto, alguma coisa em si pode sentir-se aquém do amor dos outros. No entanto, estarão ao seu lado aqueles que lhe mostram o quão não podia estar mais longe da verdade. Afaste a ideia de perfeição e dedique-se à ideia de evolução. Ninguém é perfeito, mas podemos a cada momento dar o nosso melhor e isso é o suficiente.

No trabalho, a segunda quinzena poderá ser mais favorável. Apesar de ainda haver agitação e confusão no ar, pode haver um sentimento de melhoria e de que o barco está outra vez controlado.

Capricórnio

Capricórnio Foto: Bastian

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

Talveja esteja a passar por uma crise interna, quer quebrar padrões, ter novos valores na sua vida profissional e/ou familiar. O facto de dar passo em frente e dois atrás pode ser frustrante, mas é assim que se evolui. O eclipse total da Lua a 8, que acontece em Touro, pode tornar evidentes alguns factos chocantes e para os quais será necessária adaptação.

Profissional e financeiramente, a Lua nova em Sagitário a 23 pode trazer novos acordos e compromissos que, apesar de não serem definitivos, podem dar uma maior sensação de estrutura.

Sabe que quer iniciar um caminho de independência. Lembre-se que será através do autoconhecimento emocional que conseguirá trazer novos valores no mundo.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

Tem estrutura na vida, mas sente que se quer conectar com a sua natureza verdadeira. Quer estar mais ligado ao instinto e não quer sentir-se só. Pode ser uma fase, que embora próspera, pode ter um gosto a "é isto?". Lidar com uma certa frustração pode estar no horizonte e daí ser importante apostar em atividades que trabalhem o instinto. Será mais fácil, assim, libertar as energias mais primitivas.

A 8 de novembro, o eclipse lunar total no signo de Touro pode trazer relações íntimas do passado à baila. Compromissos ou situações déjà vu podem acordar emoções antigas para que possam ser revividas e entendidas. No entanto, há uma sensação de compromisso e uma vontade de ir em frente.

Liberdade é a palavra essencial para este mês. Liberdade para experimentar e sair da caixa, liberdade para se descobrir e ser original e, ao mesmo tempo, para ver quem conhece neste caminho e quem faz parceria consigo.

3º decanato - 11 a 20 de janeiro

O seu corpo pode andar-lhe a pregar partidas: cuidado com lesões limitadoras. Essas limitações podem estar a apontar para uma necessidade de parar e refletir sobre aquilo que quer priorizar nos próximos dois anos e qual o verdadeiro propósito do seu tempo.

Os relacionamentos continuam a exercer alguma pressão sobre o que é realmente extra num compromisso e que metas são necessárias. Pode dar por si, mais uma vez, a reavaliar, "será mesmo isto que quero?". Encontrar a resposta pode significar abandonar o sentimento de segurança em prol da verdade emocional.

No trabalho, é possível que estejam em cima da mesa diferentes valores sobre como gerir tarefas. Tente ser flexível e ter abertura para visões diferentes da sua. A última semana do mês será mais harmoniosa nas relações em geral.