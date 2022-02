"A maioria dos pais lida muito mal com a raiva dos seus filhos"

Birras, de Míriam Tirado.

Foto: Unsplash 1 de 2 Foto: DR 2 de 2

Especialista em parentalidade consciente, a escritora espanhola quis criar um guia prático para lidar com esta particularidade da infância: as birras. Editado pela Arena, "Birras" resume conselhos e ferramentas para com estas crises infantis com consciência, humor e amor - enquanto tenta não enlouquecer. Conversámos com a autora sobre o teor do livro, mas também sobre soluções concretas.Na verdade, as birras são típicas da primeira infância, especialmente dos 2 aos 4 anos de idade, e são normais e comuns. As crianças, nessa idade, são muito imaturas e ficam emocionalmente fora de controlo com bastante facilidade. Se tiverem fome, sono, ou se ficarem frustradas por alguma razão. Sim, penso que há muita desinformação sobre esta fase e os adultos têm muita dificuldade em acompanhá-las de um ponto de vista empático e respeitoso.O ideal seria compreender que a criança foi excessivamente estimulada naquele espaço cheio de coisas que não pode tocar e que o que ela precisa é de sair dali. Portanto, o melhor a fazer é que o adulto respire fundo, pegue na criança e deixe o espaço o mais depressa possível. É importante não ir a tais lugares quando as crianças já estão demasiado cansadas, ou com demasiada fome, porque depois é provável que se descontrolem e façam uma birra sobre qualquer coisa.Respire fundo para não perder a compostura, mas também empatizar com eles e tentar descobrir qual é a fonte da birra, que é geralmente uma necessidade básica não satisfeita. Nesse momento é importante validar a emoção que a criança está a sentir, abraçá-la se ela o deixar ou mudar o espaço. A criança, a fim de se regular novamente, precisa de se sentir compreendida e acompanhada porque, por si só, muitas vezes não sabe como sair deste ciclo de "transbordamento" emocional.Sim, as birras causadas pela fome, sono, cansaço, etc., e podem ser evitadas. Idealmente, não devemos alimentá-los antes de terem demasiada fome e colocá-los na cama antes de ficarem exaustos. Isto irá poupar-nos muitas birras. As que não podemos evitar são as birras causadas pela frustração por coisas que não podemos mudar, por exemplo, que algo se partiu, ou que não podem ver um amigo porque não estão lá, ou que não podem atar os atacadores porque ainda não sabem como o fazer, por exemplo. Os sinais que indicarão que está perto de ter uma birra são que começará a ficar nervoso, e as suas expressões e gestos estarão cada vez mais tensos.O sono e a fome são frequentemente a origem de muitas birras. O medo está na origem da má gestão que o adulto faz do desequilíbrio emocional da criança, porque muitas vezes temos medo de que ela goze connosco, ou que seja caprichosa, etc.Penso que sim. Por um lado, vemos isso como uma fraqueza que não gostamos de ver nos nossos filhos, mas também nos comove, faz-nos sofrer quando eles choram e preferimos sempre que eles sejam felizes e alegres porque isso nos faz sentir mais calmos e seguros. É importante que percamos o medo do choro, que o vejamos como uma das poucas formas que as crianças pequenas têm de expressar o seu desconforto devido à sua imaturidade a nível emocional e linguístico e que o vejamos como uma forma normal de expressão. Se perdermos o nosso medo, será muito mais fácil para nós acompanharmos o seu choro.Tomar consciência de que quando uma criança faz uma birra, ela está a sofrer. Se estivermos conscientes disto, concentrar-nos-emos em ajudá-los e será mais fácil ligarmo-nos a eles. Ao mesmo tempo, é importante reflectir sobre a forma como a nossa raiva era gerida em casa quando éramos jovens, porque podemos estar a repetir o padrão. Respirar, anotar e conectar-se com a necessidade de conforto e ajuda da nossa criança permitir-nos-á acompanhar a nossa criança de uma forma conectada, consciente e respeitosa.Trata-se de um novo paradigma parental, longe do tradicional, que era hierárquico, autoritário e muito centrado no adulto que estava no comando e na criança que obedecia. Na paternidade consciente todos aprendemos, de mãos dadas: as crianças de nós, que as orientamos, e nós delas, que acabamos por mostrar as nossas "velhas feridas" que temos de resolver, a fim de as educar de uma forma mais respeitosa e consciente. A paternidade consciente não se trata de controlar o outro, mas de se ligar a ele.Porque quando a minha primeira filha começou a tê-las, fiquei surpreendido com o quanto elas me agitaram e percebi que a maioria das mães e dos pais lidavam muito mal com a raiva dos seus filhos. Vi que havia necessidade de abordar em profundidade a raiva de crianças e adultos. Eu não diria que foi difícil, mas foi intenso escrever sobre isto, porque o tema é intenso.Sim, claro, já vivi muitas das birras das minhas filhas e no livro conto todas as minhas aprendizagens. Seja através da minha experiência tanto como mãe de duas filhas como também como profissional que acompanha as famílias e a quem muitos pais recorrem para obter ajuda com as birras dos seus filhos. Tentei fazer dele um livro cheio de exemplos para que fosse mais fácil compreender a parte teórica e para que todo o conteúdo fosse mais fácil de ler.