Horóscopo dezembro: Carneiro, Leão e Sagitário

Carneiro

Carneiro Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 31 de março

O início do mês traz energia e criatividade para ir em frente com novas ideias e planos, sente novamente entusiasmo e uma sensação de estar à altura. À medida que o mês avança começa a perceber que tem de lidar com a sociedade e com a autoridade relativamente a formas instituídas de fazer as coisas e isso pode trazer um travão ao seu sentimento de liberdade. Pare e reflita na resposta e na forma como se pode adaptar. Há boa sorte para formalização de acordos.

No amor pode haver faíscas do passado a regressar, encontros inesperados podem acordar algo ou uma relação que parecia estar a apagar-se, ganhar nova chama. Atenção que as dificuldades do passado continuam, por isso há a necessidade de ter discernimento. A lua cheia em Gémeos, a 8, poderá ser altamente intensa ao nível sexual. Nos últimos dez dias do mês pode estar com muita energia. A lua nova a 23, em Capricórnio, poderá trazer novas decisões.

Financeiramente, poderá sentir alguma crise a entrar em conflito com a necessidade de investir e correr algum risco. É altura de poupança, deixe os investimentos para o ano a seguir.

2º decanato - 1 a 10 de abril

O mês começa com uma sensação de expansão e de abertura ao mundo. Há boa disposição e vontade de celebrar. No amor há atração e sensação de compromisso. Nos bastidores, pode haver questões do passado que batem à porta para ser resolvidas e que podem originar a sensação de ter "uma pedra no sapato".

No final da primeira semana estará com uma energia potente! Poderá, sem querer, atrair algum tipo de confronto e por isso use a sua potência para a escuta, mais do que para a ação. A 8 de dezembro, na lua cheia em Gémeos poderá haver uma energia tão expansiva que se não for encaminhada para algo físico poderá gerar demasiada impulsividade. No bom sentido, pode sempre marcar algo especial numa noite de lua cheia, tornando-a inesquecível.

A segunda quinzena trará conversas importantes na área profissional ou financeira que podem mudar o seu percurso de alguma maneira, no sentido de encontrar algo com o qual sinta maior sintonia.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Uma nova fase de maturidade na sua vida, ou uma questão profissional, têm estado em crise. Está na última volta do desafio que é reformular a vida para algo que seja mais adequado àquela que é a sua natureza e vontade mais profunda. É necessária paciência para fazer frente a alguma desilusão na vida profissional ou relacional. Talvez ajude pensar nos valores que são importantes para si nesta fase. A primeira semana do mês poderá ser boa para chegar a acordo sobre temas relacionados com os últimos dois meses.

A lua cheia em Gémeos a 8 poderá ter significado nas suas relações mais íntimas, dando hipótese de conhecer alguém que tenha significado para si. A segunda quinzena será assinalada por um conjunto de situações discretas, mas que podem ter algum impacto na sua vida. Uma brisa de sorte, quem sabe!

Os últimos dez dias dos mês podem ser marcados por uma forte vitalidade, que se não for dirigida aos alvos certos pode tornar-se agressividade, e por isso será necessária alguma cautela e atenção para a forma como usa ou abusa da sua energia.

Leão

Leão Foto: Bastian

1º decanato - 22 a 31 de julho

Neste último mês do ano, pode estar com vontade de novos inícios. As conversas têm de ser encetadas com esse propósito e para isso a segunda semana poderá ser a menos indicada, cuidado: podem existir confrontos e situações de agressividade desnecessárias.

A lua cheia em Gémeos a 8 poderá expor algumas razões para conflitos nas suas relações. Para o Leão, lembre-se da capacidade de ver a situação nos olhos do outro. No final da segunda quinzena, clareza e discernimento serão necessárias nas suas relações íntimas.

Nos últimos dez dias do ano parece haver uma maior vontade de festejar e dançar, por reinar um maior otimismo à sua volta! A lua nova em Capricórnio, a 23, pode trazer-lhe a confirmação de novos projetos e de novos compromissos.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

As trocas afetivas no início do mês podem estar calorosas! Os aspetos são fortes para a expressão dos sentimentos e sexualidade. No entanto, os padrões deste compromisso podem estar por definir ou por esclarecer. Parece importante definir o que é para si a intimidade e perceber as necessidades da outra pessoa neste contexto.

Ao nível identitário pode estar a sentir muita ansiedade relativamente a quem é e o que quer. Encontrar o seu lugar e cantinho no mundo parece agora um desafio maior do que antigamente. Pode não perceber a sua ansiedade e insegurança, porém isso acontece para que saia da sua esfera individual e pense mais na perspetiva do mundo e da forma como pode ser útil para as necessidades dele.

A segunda semana do mês será de alegria. É possível que goste de passar tempo com crianças ou simplesmente divertir-se com os que mais gosta. No final da quinzena poderá fazer um esforço para terminar algum projeto ou missão e parecerá quase impossível fazer tantos ajustes, depois de dia 20 tudo se alinha.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

O mês começa com harmonia, excitação e afetividade em altas! Pode também estar com a energia para mudar tudo lá em casa, uma genica que parece ser incontrolável!

Ao nível profissional ou em questões de propósito pessoal, pode estar a passar por uma crise de fé. Não sabe bem em que há-de acreditar, no entanto, criatividade e inventividade não lhe faltam, por isso continue a aprimorar-se no que gosta e ajuste-se aquilo que o mundo necessita de si, os frutos virão. Profissionalmente, o lema é ajustar-se e adaptar-se àquilo que o mundo precisa de si no momento.

Na lua cheia em Gémeos a 8, pode experimentar um enorme poder comunicativo: quer expressar os seus valores e aquilo que é realmente importante para si. Se está a estudar ou a pôr em prática algo que aprendeu poderá alcançar grandes resultados. A lua nova em Capricórnio a 23 significa o início de uma nova etapa profissional ou de um novo marco ao nível familiar.



Sagitário

Sagitário Foto: Bastian

1º decanato - 22 de novembro a 1 de dezembro

É o seu aniversário! Dia de tomar um banho de relaxamento, ouvir aquelas músicas que já não ouve há tanto tempo ou de dar um mergulho numa piscina aquecida! No início do mês todas as suas qualidades expansivas estão ao rubro. Apetece-lhe conhecer pessoas, ter aventuras e pode ser que encontre ou que tenha uma pessoa ao seu lado capaz de acompanhar o seu passo.

Os últimos dez dias do mês serão muito aventureiros, cheios de histórias e convívios. A partir de 20 de dezembro pode tomar decisões que transformar o rumo que tem levado, e sente-se com energia e motivação. Fisicamente pode exceder-se porque está com tanta energia que pode exagerar, cuidado com lesões.

Na véspera de Natal atenção às conversas que tragam conflito. Evite os temas "cheios de molho" e deixe as coisas suculentas para o garfo e a faca!

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

É o seu aniversário! Tempo de renovar votos para um novo ano e para novos sonhos e concretizações.

A obrigação de ter segurança profissional e financeira poderão estar a provocar uma sensação de bloqueio. Quer dar passos significativos na sua vida e parece que é difícil fazê-lo pois financeiramente gostaria de ter outro tipo de disponibilidade. O que pode ajudar é o sentimento de "um passo de cada vez", cultivando paciência e renovando fé em si própria/o.

A segunda semana do mês poderá ser de encontros energéticos. Tão energéticos que pode sentir-se no meio de um tiroteio de ideias. A energia pode também ser expressa com criatividade e bem-estar, muita energia e brincadeira. No entanto, dando para o torto, pode ser símbolo de discussões. Saiba dar razão ao outro e não se agarrar a verdades únicas.

A lua cheia em Gémeos, a 8, vai ser em cheio no seu decanato, devido ao Sol em Sagitário! Este será um dia em que as tais conversas poderão subir de tom. Aproveite esse dia para ter atividades interessantes para o seu espírito curioso ou para fazer caminhadas ou dançar.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Parabéns! Vai começar o mês com muita expressão de afetos, com muitas descobertas e passeios. Poderá sentir-se a desanuviar um pouco destes últimos tempos em que tem tido algumas dúvidas sobre o que acreditar.

É tempo de ver o resultado dos projetos que tiveram início há uns anos e que começam agora a ganhar uma forma mais sólida. Ao mesmo tempo, a partir do dia 20 vai encontrar uma energia renovada para dar uns passos em frente relativamente ao que já alcançou.

Profissionalmente e financeiramente pode dar por si a fazer novos esforços para alcançar um propósito maior e ter maior estabilidade. Nas suas relações, a última semana pode ser um marco para novas relações na sua vida, nos diferentes campos.