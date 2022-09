Horóscopo. Amor, saúde, dinheiro e trabalho: as previsões para outubro

Outubro será um mês cheio de aventuras, com novos desafios que nos farão testar os nossos limites, a ir mais além. Acordos feitos entre diferentes partes podem trazer estabilidade e compromisso num mês em que Plutão, Saturno e Mercúrio estacionam no céu para andar em frente. Marte em Gémeos continua a acelerar as comunicações, a ciência e novos desejos de conhecimento para ficar retrógrado no final do mês e obrigar-nos a rever e a pensar naquilo que realmente é importante.



O mês começa com o fim do Mercúrio retrógrado em Virgem a 2 de outubro, mas até ao dia 17 vamos estar a reviver os mesmos temas relacionais e profissionais do mês de setembro, fechando completamente o ciclo nos signos de Virgem e Balança. O Saturno em quadratura a Úrano vai estar forte neste mês, trazendo desafios de mudança à nossa sociedade e à forma como vivemos uns com os outros e de como gerimos os nossos recursos. A mudança de valores na sociedade estará visível, assim como o choque entre os que ambicionam os valores do passado e aqueles que querem se libertar das visões mais conservadoras.

Descubra o que os astros têm reservado para cada signo ao pormenor: Carneiro, Leão e Sagitário; Virgem, Touro e Capricórnio; Gémeos, Balança e Aquário; Caranguejo, Escorpião e Peixes.