Previsões astrológicas. Dezembro, um mês de céus inquietos e reflexões profundas

Neste último mês de dezembro, os céus pintam-se com as cores de Capricórnio, Sagitário e Escorpião. Logo no primeiro dia do mês, Mercúrio entra em Capricórnio onde vai ficar retrógrado no dia 13, trazendo à reflexão a nossa relação com a vida material. Será natural a existência de alguns sobressaltos a este nível, mas também na nossa vida pessoal e familiar, levando-nos a questionar que áreas emocionais estão bloqueadas e a precisar de movimento. O mês será de muita ponderação para o novo ano 2024: vamos querer pôr em prática uma nova disciplina para alcançarmos o nosso propósito no mundo. O facto de Sagitário ficar retrógado, a 23 de dezembro, vai acentuar as múltiplas conversas sobre o que é verdade e o que é mentira, sobre quem tem razão ou não, trazendo chama às conversas na ceia de Natal. Seremos convidados a ser flexíveis e a questionar as nossas próprias perceções da realidade. Entre 26 e 28, quando Mercúrio retrógrado, fará uma conjunção ao Marte e ambos uma quadratura ao Neptuno em Peixes: conversas difíceis terão desfechos que têm tudo para trazer desilusão.

A 22, será o solstício de inverno com a entrada do Sol em Capricórnio e, em conjunção ao Mercúrio retrógrado, acentuará importantes decisões não só relativas a planos, como também ao abandono de julgamentos internos de forma a expressarmos a nossa identidade no mundo com desenvoltura.

Vénus sai de Balança e entra em Escorpião a 4 de dezembro, sendo o arquétipo das relações e da nossa relação com o material. No amor, teremos a intensidade escorpiónica a reinar, em que os ciúmes e o sentimento de possessividade podem ficar acesos, trazendo alguma instabilidade. O trígono ao Neptuno no dia 25 traz um sentimento de harmonia emocional à mesa de Natal. De 26 a 28, e apanhando a lua cheia em Caranguejo, a 27, desenha-se no céu um trígono do Sol ao Júpiter, trazendo otimismo nos últimos dias do ano. Júpiter fica direto em Touro mesmo no dia 31, para nos dar energia e expansão na passagem de ano.

Mantra para o mês de dezembro

Eu abro-me a diferentes perspectivas sem me agarrar excessivamente à minha verdade.