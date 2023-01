“O desafio para todas as mulheres, hoje, é encontrar o equilíbrio certo entre o trabalho e a vida familiar”

Passar numa farmácia portuguesa e não reconhecer nas prateleiras ou em loja online os produtos René Furterer é praticamente impossível. Há vários anos que a marca de cuidados capilares cativa pela diferença na formulação dos produtos e faz parte de um universo onde saúde e beleza se encontram.

Adquirida nos anos 70 pelo Grupo farmacêutico e de dermocosmética Pierre Fabre, agregador de marcas como a Avène, Klorane, Ducray ou A-Derma, encontra-se presente em dezenas de países, com uma forte presença nos EUA, mas também na Ásia, em especial na China, na Coreia do Sul e no Japão. A liderar este enorme mercado internacional está Aline Poucet. A gestora francesa de 30 e poucos anos, mostra-se empática como uma verdadeira líder, conhecedora como uma expert e sobretudo apaixonada pela profissão.

Numa conversa virada para o futuro, explica-nos que a fórmula para o sucesso é pensar da raiz à ponta dos cabelos; que cabeleireiro e farmacêutica são a melhor combinação e que o respeito pela biodiversidade, a responsabilidade social e a atenção ao ecodesign contam bonitas histórias em todo o mundo.

Todas as marcas Pierre Fabre têm um alinhamento comum adjacente, uma visão verde partilhada a vários níveis e intervenientes. Foto: René Furterer

Está no Grupo Pierre Fabre há vários anos. Como foi o seu percurso profissional até chegar aqui?

Já trabalho com a Pierre Fabre há 15 anos. Tive posições distintas nas diferentes marcas do Grupo e também experiência internacional. Trabalhei muito para a Ásia, com os EUA e finalmente cheguei à marca René Furterer, há dois anos. Foi incrível porque, para mim, esta é uma das mais bonitas marcas Pierre Fabre e é muito emocionante porque temos imensos projetos a concretizar, bem como conseguir dar um novo impulso à marca, para a torná-la mais em consonância com as expetativas do cliente.

O consumidor parece confiar bastante nos produtos René Furterer. Muitas gamas foram pensadas para toda a família, sempre com ingredientes não prejudiciais à saúde. O que significa este voto de confiança?

Esta é uma das forças da René Furterer. Éramos uma marca de cabeleireiros e depois fomos adquiridos pelos laboratórios Pierre Fabre em 1979. A forte diferença assenta nos dois pilares, parte do seu ADN – os cabeleireiros e as farmácias. O que torna o nosso produto eficiente, mas também muito agradável. A verdade é que a natureza inspira-nos há décadas e constitui o núcleo da nossa fórmula.

Tem algum produto favorito neste momento?

(Risos) Tenho um que é muito importante para mim e que faz toda a diferença – o Complexe 5. Conhece? Este produto é realmente algo que todos deveriam ter na sua casa de banho. Penso que resume muito bem o conceito da marca. Estimula o couro cabeludo, traz vitaminas e energia para o cabelo, tornando-o mais bonito e mais forte. Temos uma forte convicção de que um cabelo bonito cresce a partir de um couro cabeludo saudável, é preciso ir à raiz…

A marca é forte no mercado da queda de cabelo, também. É outra área de destaque?

Há uma forte investigação em laboratório, na área da anti-queda de cabelo. Os nossos clientes, quando questionados, querem tratar e preservar o cabelo, para prevenir a queda, mas estão conscientes dos efeitos secundários nefastos de alguns tratamentos farmacêuticos. A promessa com Triphasic é de alta eficácia na estimulação do crescimento do cabelo, podendo ser aplicado toda a vida, daí ser importante escolher a fórmula certa.

"A promessa com Triphasic é de alta eficácia na estimulação do crescimento do cabelo, podendo ser aplicado toda a vida, daí ser importante escolher a fórmula certa." Foto: René Furterer

Os produtos parecem apelar tanto a homens como mulheres, não só em detalhes de marketing como o packaging, como através da especificação do tipo de problemáticas-alvo comunicadas.

É importante que possamos atingir ambos. Exemplificando, na maior parte das vezes, a queda de cabelo nas mulheres é diferente de nos homens, mais reacional – gravidez e stress, por exemplo – ao invés de uma perda progressiva. Apesar de acharmos que esta problemática só começa na menopausa para as mulheres, e não falamos disso, é importante ajudá-las aqui. Perceber que é difícil para ambos [os sexos].

Muitos produtos René Furterer, como o recente Sublime Curl, com ingredientes ativos 95% naturais, são mais desafiantes do ponto de vista da formulação…

Os nossos consumidores estão habituados a ter um produto no mercado que é mais químico do que natural, que está cheio de silicones e, por isso, é muito satisfatório ao início, super agradável especialmente para os caracóis, mas com o tempo, vai danificar o cabelo. Esse foi um desafio para a nossa equipa de pesquisa e desenvolvimento, encontrar uma fórmula livre de silicones mas com o mesmo efeito no cabelo.

A procura de fórmulas verdes é um caminho mais longo, com mais tentativa e erro. Será assim?

Demoramos mais tempo a desenvolver um produto. Para além das nossas fórmulas mais clean, digamos assim, recorremos a parcerias com os nossos fornecedores locais em todo o mundo. A manteiga de karité está no Burkina Faso e o ginseng vem do Brasil, por exemplo.

"Os nossos consumidores estão habituados a ter um produto no mercado que é mais químico do que natural, que está cheio de silicones." Foto: René Furterer

No caso da IVIVE, a primeira coloração 100% natural lançada pela marca, trata-se de um grande passo numa área em que existe um vasto mercado…

É uma espécie de revolução no processo de coloração. Quando as pessoas fazem tratamento de cor, há oxidação. É por isso que coloração após coloração, o cabelo se ressente. Portanto, fomos uma espécie game changers nesta categoria porque conseguimos uma proposta de coloração 100% natural, baseada no extrato de plantas e que assegura a saúde do cabelo. Já existem alguns tratamentos de coloração vegetal no mercado, mas a maioria é de morosa aplicação. Aqui, é mais rápido e dura o mesmo tempo que uma coloração clássica, seis a oito semanas, dependendo do crescimento do cabelo…

Ao nível das preocupações basilares de sustentabilidade e responsabilidade social. O que gostaria de destacar?

O comércio justo é muito importante para nós, bem como as fortes relações que temos com os nossos produtores. No caso da manteiga de karité, uma parceria que começou em 2007, conseguimos um impacto em mais de 2.800 mulheres no Burkina Faso. Temos o compromisso de comprar o produto, mas também ajudar a melhorar a sua qualidade, para que possa ser vendido a outras pessoas. Não é sobre criar dependência, mas sim empoderar, daí ser a parceria longa, um win win. Procuramos também provocar a mudança através da educação, deixar uma pegada positiva.

"Fomos uma espécie game changers nesta categoria porque conseguimos uma proposta de coloração 100% natural, baseada no extrato de plantas e que assegura a saúde do cabelo." Foto: René Furterer

O consumidor geralmente recorre à cosmética de farmácia quando existe alguma questão de saúde, caso contrário, o mercado de massas parece mais apelativo. Concorda?

Acho que está a mudar, a mentalidade. Desde a COVID-19 que as pessoas estão cada vez mais conscientes e cuidadosas com a sua saúde e bem-estar. Compram menos, mas compram melhor, é algo que mudou, especialmente na geração mais jovem. As tendências alteraram-se, o consumidor procura uma marca que seja eficiente e em que possa confiar, com ingredientes de boa qualidade e não prejudiciais à saúde e ambiente.

Para onde é que o futuro leva a René Furterer? Como estão a celebrar as seis décadas do Grupo Pierre Fabre?

De volta às nossas raízes, porque acredito que temos uma boa filosofia, que alia os cabeleireiros e o lado farmacêutico e depois, continuar a desenvolver produtos cada vez mais naturais, mas mantendo a sua eficácia. É esse o objetivo. É uma oportunidade para repensar o que faz a diferença na Pierre Fabre: o seu rigor, a sua "razão de ser". Falo na certificação Fair For Life, no desenvolvimento ético e no comércio justo.

As parcerias os fornecedores Fair For Life iniciaram-se com a manteiga de karité do Burkina Faso em 2007. Foto: René Furterer

Quanto à Aline, como é liderar globalmente uma marca desta dimensão?

É uma vida bastante dinâmica, são muitos desafios. Tenho uma equipa de mulheres muito forte e alguns exemplos estão aqui em Portugal. O mais desafiante é equilibrar as questões operacionais do dia-a-dia, mas também como diretora geral conseguir pensar no futuro da marca. É muito claro para mim que posso confiar na minha equipa, que assumimos essa responsabilidade e estamos juntos a trabalhar a marca, com base numa só visão.

Como descreveria um dia normal de trabalho?

Estou sediada no sudoeste de França, a Pierre Fabre situa-se em Toulouse, e o meu trabalho divide-se entre esse espaço e reuniões noutros países – seja na Europa, Ásia ou nos EUA – pelo que os meus fusos horários estão sempre a mudar. Discutimos muito com as equipas digitais, a nossa equipa de pesquisa e desenvolvimento e os nossos clientes diretos. O que é especial é que estamos sempre envolvidos numa panóplia de áreas – finanças, investigação, marketing, desenvolvimento digital e internacional – é muito completo.

O que significa o sucesso?

Penso que o desafio que todas as mulheres enfrentam hoje passa por encontrar o equilíbrio certo entre o trabalho e a vida familiar, por isso é um desafio diário. O que é importante para mim é que tenho uma verdadeira paixão pelo meu trabalho. Depois, é importante ter paciência. É satisfatório ver esta bonita marca crescer dia após dia e criar relações fortes com as pessoas com quem trabalho. No entanto, tento preservar uma parte da minha vida pessoal, que também é uma forte inspiração.