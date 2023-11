Horóscopo de dezembro. Gémeos, Balança e Aquário

Elemento Ar

Gémeos

1º decanato - 21 a 30 de maio

Este será um mês em que terá energia para dar e vender e é muito possível que se cruze com pessoas de outras culturas e valores. Terá muita vontade de desacelerar e até arranjar espaço e tempo para relaxar e ficar mais zen. No meio da aceleração demonstrada pelos trânsitos, tenha cuidado com conflitos inesperados que sem querer se tornam algo desproporcional.

Quanto às questões profissionais, o tema é o da perda de sentido. Sente que está a ter mais do mesmo e que na verdade, queria uma mudança de paradigma. Às vezes temos de esgotar alguns temas na nossa vida, e é o caso. Terá condições para mudar, mais adiante. Este mês fará uma análise profunda das diferentes questões do momento, analisará medos e inseguranças e algumas conversas serão importantes para si.

As comunicações serão palco para bloqueios na expressão, tendo de fazer um esforço para perceber o lado do outro. Nesse sentido cuidado com a reatividade pois poderá cometer erros. Mesmo nas questões relacionais, terá dificuldade em manter a calma perante as dificuldades e isso pode trazer algum gelo entre si e a outra pessoa.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Colocar os seus talentos ao serviço do mundo com autenticidade continua a ser a sua missão, mesmo não sendo fácil e criando alguma crise, sente que tem de ser e está a conseguir. Logo na primeira semana os encontros serão muitos, com trocas de ideias e muitas coisas para resolver. Pessoas interessantes que trarão algum reflexo da sua própria identidade estarão no seu caminho, trazendo contributos importantes.

Não vai querer descurar a silhueta ao longo deste mês, pois há muito foco no elemento da saúde. Algo fez despertar esse cuidado consigo e com a sua saúde e não quer quebrar o ritmo.

A lua nova em Sagitário, a 12, iniciará um ciclo que tem tudo para ser de forte atração na vida íntima, mas que também tem tudo para trazer algum fator explosivo para a relação a dois. Um dos elementos da relação poderá querer mais intimidade, maior profundidade nas conversas e outro bloquear um pouco esse "ir mais fundo". Se viajar, leve consigo cópias certificadas dos seus documentos.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

O mês será repleto de interações e algumas delas bem intensas. Terá de ter cuidado para não reagir demasiado rápido, pois poderá despertar alguma sensibilidade, por falar sem pensar. As energias em causa têm tudo para atrair pessoas de outros valores e culturas com quem sentirá uma forte conexão e química.

Financeiramente, este é um momento de virar a página, mas ainda tem algumas situações por resolver, e que lha causam irritação. Passo a passo, as coisas serão melhores. Em termos profissionais, este é um tempo de novas possibilidades para si, leve tudo com leveza.

Em questões de vitalidade, já teve melhores dias. Há um sentimento de desilusão que lhe está a drenar a energia. Procure ter atividades que aumentam a energia vital. Cuide de si.

A lua nova em Sagitário, a 12, trará um novo sentido de identidade. Talvez faça uma viagem que trará um conjunto de visões que mudarão as suas crenças. Mas também pode ser um curso ou uma nova corrente espiritual que lhe trará um novo fôlego. Esta lua possibilitará conexão com a intuição e com a sua verdade emocional.

A partir de 23, as pessoas à sua volta trarão temas importantes de conversa, pondo muitas coisas em perspetiva. As conversas à mesa do Natal podem aquecer devido às diferenças de opiniões, saiba ser flexível e dar uma boa gargalhada. Na última semana do ano, há mesmo condições para o azedar de algumas relações devido a conversas reveladoras. No final do ano, siga a sua intuição e procure lugares onde sinta que há proteção, os trânsitos astrológicos apontam para ambientes pouco fidedignos.

Balança

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Os astros indicam tempos de crise em que sente que tudo é tirado a ferros. Está a aperfeiçoar a sua capacidade de mestria e de autoridade, embora a sensação não seja propriamente a melhor.

O mês será definido por conversas importantes em que redefinirá metas, nomeadamente no campo profissional e familiar. É uma altura para tomar conta de si e dos seus recursos e ter a coragem de fazer as reflexões necessárias para dar passos em frente no seu sentido de disciplina no mundo e na capacidade de evoluir ao nível emocional, reconhecendo as suas inseguranças e ultrapassando-as. Nas questões familiares, definirá que papel tem a desempenhar, mas também o manter de limites saudáveis.

Na lua cheia, a 27, no signo de Caranguejo, poderá estar em situações relacionais em que vai querer proteção emocional do outro e talvez não esteja disponível. Será o momento de perceber a melhor forma de processar as emoções em causa e ter a capacidade de assegurar o seu próprio conforto. Este será um bom dia para tirar tempo para si e fazer o que gosta.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

O mês de dezembro começa com um espírito enérgico e aberto às diferentes experiências da vida, não se podendo queixar de rotina. Estão pronunciadas as hipóteses de viagens e o usufruir de diferentes prazeres. A vida amorosa pode ganhar com estas energias, havendo novas experiências no horizonte. Se não está com alguém, de momento, haverá a possibilidade de conhecer pessoas que despertarão algum interesse.

Os astros apontam para preocupações com a saúde e com a possibilidade de ter alguém na sua vida que precisa do seu cuidado e atenção. Atos de egoísmo podem-lhe trazer algum choque, mas lembre-se, na verdade está também a aprender a ser um pouco mais egoísta.

Profissionalmente ou/e em questões familiares, sente que tem de engolir o sapo e fazer coisas de uma maneira, que não seria exatamente a sua, mas às vezes tem de ser. No geral, terá a capacidade de ceder ao que não pode evitar, acabando por contribuir para a harmonia no seu ambiente. A lua cheia, a 27, em Caranguejo, trará muitas emoções à flor da pele. Será um bom dia para se recolher, e descansar, preparando-se para a festa rija que terá lugar uns dias depois.

3º decanato – 12 a 22 de outubro

As relações parecem estar no foco da sua vida porque dará por si a ter padrões de outrora a serem reanimados, antigas dores que julgava extintas. Isso levará a uma reavaliação sobre a forma como vive as suas relações. Talvez sinta que tem demasiadas regras, que já não fazem sentido, e talvez queira libertar-se de fatores de julgamento externo ou moral.

A lua nova em Sagitário a 12, trará um sentimento de leveza e de diferentes possibilidades para si. Há a vontade de explorar, conhecer e libertar-se do fardo das responsabilidades e dos medos.

Quando à vida profissional e familiar, na segunda quinzena haverá novas possibilidades que envolverão questões materiais e conversas ou acordos muito importantes. Será aconselhável esperar por janeiro para tomar decisões. Cuidado com tudo o que for para assinar, deverá ler tudo com muita atenção e se for preciso procurar pessoas que estejam dentro do assunto. A lua cheia, a 27, no signo de Caranguejo, proporcionará abundância nos afetos e nas emoções.

Aquário

1º decanato 20 a 30 de janeiro

Este mês, irá receber os frutos do seu trabalho e do seu sentido de compromisso. Terá, por isso, abundância nos diferentes níveis, afetivo e profissional. Sentirá uma maior leveza de espírito e a vontade é de conviver e gozar a vida.

Financeiramente, sente uma crise quanto à forma como a gestão do que tem é feita e esse fator leva a querer organizar-se de outra maneira e nesse sentido este será um mês de reflexão. Se vive em casal, esse tema terá outra carga, pois a discussão será feita a dois. A segunda semana do mês pode ser importante no realinhamento da vida em casal, no sentido de sintonizarem visões e metas.

A lua nova a 12, no signo de Sagitário, terá um simbolismo de "fase final" relativamente a alguns dos seus objetivos, quererá dar mais uma hipótese a ideias e projetos, de forma a perceber se parte para outra ou não. A segunda quinzena do mês será passada com muita reflexão. Até à lua cheia, a 27, em Caranguejo, estará mais com os seus botões, a optar pela simplicidade e por pouca confusão.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Neste último mês do ano, terá a perceção de que o pior já passou, apesar de ainda sentir alguma ansiedade, há também uma maior capacidade de gestão emocional. Paralelamente, está com foco no seu bem-estar e saúde, tratando de si por dentro e por fora de forma consistente.

Nas suas relações, algumas pessoas podem parecer-lhe demasiado dentro da caixa, gerando alguma controvérsia e frustração. Terá a capacidade de dar a volta com criatividade e até gerando novas possibilidades.

A lua nova a 12, em Sagitário, será positiva na perspetiva da sua vida social e convívio. Sentir-se-á com energia para cirandar com ânimo. A segunda quinzena será passada com leveza e boa disposição. O único senão pode envolver alguns ciúmes por parte da pessoa com que se relaciona intimamente. No caso de não estar numa relação, poderá sentir algum tipo de limite financeiro.

3º decanato 10 a 17 de fevereiro

As relações parecem estar sólidas e isso traz um sentimento de segurança e de partilha na sua vida íntima e familiar. O ambiente é criativo e dá também espaço para os seus momentos de solidão, que tanto aprecia.

A lua nova a 12, em Sagitário, poderá representar algo na sua vida completamente fora da caixa. Seja ao nível profissional, seja ao nível afetivo - algo muito fora da rotina tem tudo para acontecer!

Na segunda quinzena, planos que se querem formalizar estarão a ser vistos à lupa, de forma que tudo seja avaliado ao pormenor. Serão decisões relativas a uma nova casa, um novo investimento ou até um novo curso que se queira fazer ou um novo emprego a aceitar. Os astros aconselham a que se tomem decisões apenas em janeiro.