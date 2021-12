Doces festivos para provar (e encomendar) neste Natal

Bolo-rei The Chocolate by Penha Longa

Este bolo-rei, preparado pelo chef Francisco Siopa e pela sua equipa, é diferente de todos os outros que já provou. Sob a alçada da marca de chocolates artesanais do Penha Longa, The Chocolate by Penha Longa, junta o melhor dos três mundos: bolo rei, bolo rainha e cacau.

Bolo-Rei de chocolate by Penha Longa Foto: Penha Longa

Sobremesa obrigatória na mesa de Natal, o bolo-rei (€35) vai buscar o seu doce apenas ao choclate e ao malte, e a acidez ao vinagre balsâmico, às sultanas e aos arandos previamente marinados em Grand Marnier, rum da Madeira e licor de chocolate. Por fora, o grué de cacau dá uma textura crocante, potenciada pelas nozes e as avelãs cobertas com outro em pó. As frutas cristalizadas são substituídas por arandos, damascos caramelizados, bagas goji e outros frutos secos.

Encomendas através de 910 001 518 ou restaurants@penhalonga.com. Podem ser levantadas no Penha Longa Resort ou entregues em Cascais e Sintra sem custos. As entregas em Lisboa têm um custo adicional de €7.

Bolo Natal, Claras em Neve

Bolo Natal Foto: Claras em Neve

Para quem não aprecia o tradicional bolo-rei, a confeitaria Claras em Neve tem disponível o bolo Natal, decorado com árvores de suspiro, floco de neve e azevinhos de pasta de açúcar. A massa e o recheio são totalmente personalizáveis.



Preço: €40 (12 fatias), €64 (20 fatias) ou €82 (30 fatias)



Estrela de brownie e doce de leite, da Claras em Neve

Estrela de Brownie de Doce de Leite Foto: Claras em Neve

Com uma base de brownie de chocolate intenso e húmido, a Estrela (€18) é coberta de doce de leite e decorada com bolinhas coloridas. Definitivamente, será a sobremesa preferida dos mais novos, e não só.



As encomendas terão de ser efetuadas até dia 20 de dezembro através de 918 990 415 ou confeitaria@clarasemneve.com. Podem ser levantadas na cozinha profissional da Claras em Neve ou entregues pelo serviço de entrega da confeitaria, disponível na área da Grande Lisboa.



Torta de red velvet, do For God's Bake by Mimi

Torta de Red Velvet Foto: For God´s Bake

Conhecida pelos seus red velvets, a For God's Bake preparou um menu de Natal onde a estrela da noite é exatamente a que está a pensar, uma torta de red velvet (€19,90). No menu também se encontra o cake de Red Velvet, o Red Velvet de Natal (disponível em dois tamanhos), os cupcakes red velvet, a torta de abóbora e o pote de canela com doce de ovos.



Tronco de Natal, do For God's Bake by Mimi

Tronco de Natal, da For God´s Bake by Mimi Foto: For God´s Bake

E tal como o bolo-rei, o tradicional tronco de Natal é imprescindível na mesa dos doces (€29,90). As encomendas são feitas até 22 de dezembro através de 913 400 026 ou webakeit@forgodsbakebymimi.com



Tarte de chocolate e caramelo de Natal, Brigadeirando

Tarte de Chocolate e Caramelo de Natal, da Brigadeirando Foto: Brigadeirando

Ideal para quem não aprecia pão de ló, a tarte da Brigadeirando tem um base de pâte sucrée com recheio de brigadeiro de caramelo salgado e mousse de chocolate e é decorada com framboesas frescas (€35). Serve em média 10 pessoas.



Micropavlovas de Natal, Brigadeirando

Micropavlovas de Natal, da Brigadeirando Foto: Brigadeirando

E para acompanhar o café do almoço de Natal, porque não uma pavlova em versão mini? A base é de suspiro com natas e tem brigadeiro de pistache ou brigadeiro tradicional com framboesa no topo. O pack de dez porções é €38.

Para encomendar é necessário realizar a compra pelo menos até as 16h de dois dias antes da data pretendida, sem contar com o domingo. Para o Natal as encomendas encerram definitivamente às 16h de 20.12. É possível optar por recolher a encomenda em loja, no LX Factory, ou solicitar entrega a domicílio nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Odivelas, Loures, Sintra, Mafra, Almada e Seixal entre segunda-feira e sábado, exceto feriados.



Bolo Rei de Maçã, do ChefPanda

Bolo Rei de Maçã, do ChefPanda Foto: ChefPanda

Para fugir do tradicional bolo-rei com fruta cristalizada, o ChefPanda criou o bolo-rei de maçã, cujo aspeto é tão delicioso que não necessita de descrição. Há três tamanhos disponíveis (normal, grande e familiar) e estão todos com desconto até 4 de janeiro. Atualmente, custam €19,99, €24,99 e €34,99 respetivamente.



Lampreia de Ovos, do ChefPanda

Lampreia de Ovos, do ChefPanda Foto: ChefPanda

Tal como o nome indica, a Lampreia de Ovos é um doce de Natal tipicamente português que consiste em ovos molos e fios de ovo em forma de...lampreia(€24,99).



As encomendas são realizadas em chefpanda.pt ou através do Whatsapp para o número 964 270 545. As entregas são feitas no horário selecionado, nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal, com a possibilidade de acompanhamento personalizado, desde a encomenda até ao pós-entrega (9 horas – 18 horas).