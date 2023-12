Que signos vão ter o melhor e o pior 2024? Uma astróloga revela

Os Touros continuarão na mó de cima, tendo tudo para conseguir expandir a vida material, consolidando muitas das suas conquistas. No amor, o coração terá razões para sorrir. A palavra do ano será Consolidação.



Já os Gémeos estão em plena ascensão! Estão na direção de alcançar um maior estatuto no mundo, prevendo-se uma metamorfose da vida profissional e novos estudos. No plano amoroso haverá um sentimento de metas cumpridas e a partir de maio há surpresas neste campo, atraindo pessoas surpreendentes. Contarão com viagens e com a possibilidade de novos estudos nas áreas mais diversas. Espiritualmente alcançarão um maior entendimento.



Capricornianos também se encontram neste primeiro grupo dos felizardos. Depois de alguns anos difíceis, preparam-se para alcançar sonhos que ficaram por conquistar em 2023, tanto no campo amoroso como profissional estarão na fase de fruição.

Do lado dos piores, ou seja, dos que vão ter de suar para evoluir, estão os Leões. Vão sentir que estão sempre na sombra, sem terem a atenção e valorização a que estão habituados. Terão de cultivar humildade e espírito de equipa, o que para o rei Sol nem sempre é fácil.



Aquário, enfrentará o início de uma profunda metamorfose em todos os campos. Tendo de encarar tudo o que não está a funcionar, para que possa passar a essa transformação de estruturas.



Os Escorpiões também não estarão nos melhores lençóis, por haver muita água nas suas influências, haverá momentos de imenso mergulhar no mundo emocional, tanto dentro de si como de pessoas à sua volta que precisarão do seu apoio. No campo do amor haverá profundas mudanças a acontecer, prevendo-se relacionamentos conturbados.