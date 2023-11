Mariana Carreira, Make-a-Wish. “Uma criança gostava de ter superpoderes, como voar. Voou pendurado num arnês!”

Desde 2010 que a Make-a-Wish está em Portugal. Esta ideia inovadora parte de um princípio tão simples quanto feliz: tornar reais os sonhos de crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas. Em novembro de 2023, já foram concretizados 1900 desejos em Portugal. Tudo com o apoio das pessoas, que fazem com que às vezes o impossível se torne realidade. "Recordo-me, por exemplo, da história de um jovem cujo desejo era ser polícia, que realizámos e que foi inesquecível para todos. Passado uns anos, ele tornou-se mesmo polícia! Tudo começou com um desejo (que a Make-A-Wish teve o privilégio de poder concretizar) e que teve um impacto tão positivo e transformador na vida deste jovem, que lhe deu força para continuar a lutar e acreditar que não há impossíveis", conta à Máxima Mariana Carreira, Diretora Executiva da associação em Portugal.



Partilho também a história de uma criança cujo seu grande desejo era ser piloto de aviões e a Make-A-Wish fez com que isso acontecesse por um dia. Esta criança realizou o seu sonho, voou no cockpit de um avião comercial, numa viagem de avião de ida e volta para Lisboa. Estava incrédula, feliz, cheia de força. É incrível ver o poder transformador de um desejo realizado: essa viagem foi tão transformadora que mudou o destino dessa criança, deu-lhe força para que o seu desejo se tornasse realidade também todos os dias – agora, em adulto, é piloto de aviões comerciais!" afirma a responsável, que deixa uma última história: "O mais desafiante talvez tenha sido um em que a criança gostava de ser um super-herói e de ter superpoderes, como voar. A verdade é que a Make-A-Wish realizou o seu desejo e ele voou mesmo! Voou pendurado num arnês e até participou num trailer dum filme, em que era um super-herói e voava." Por sua vez, "uma vez tivemos uma criança, cujo grande desejo era "dar um abraço ao Panda" – talvez esse tenha sido um dos mais simples de realizar, mas não deixou de ser igualmente especial."

A associação trabalha, todos os dias, para criar esperança junto destas crianças e das suas famílias. Nesta quadra festiva, os Cinemas NOS juntam-se à estreia do filme da Disney, Wish: O Poder dos Desejos, e lançam uma campanha muito especial em parceria com a Make-A-Wish, onde parte da receita gerada pelo filme reverterá para a concretização de desejos de crianças apoiadas pela associação. "É uma ação muito especial, inspirada na mensagem de esperança do filme, com uma narrativa que está muito alinhada com a nossa visão e que se traduz numa ajuda muito importante para a continuidade e sustentabilidade da nossa missão."

Em Portugal, com o apoio de mais de 250 voluntários, foram realizados mais de 1900 desejos e, neste momento, cerca de 190 crianças estão a aguardar pela realização do seu desejo. 2023 está a ser o ano em que a Make-A-Wish Portugal está a conseguir realizar mais desejos desde sempre. "Desde janeiro até ao final do ano, acreditamos conseguir ultrapassar os 190 desejos realizados", afirma Mariana Carreira.

A Make-A-Wish já realizou mais de 550 000 desejos no mundo desde 1980, com o apoio de mais de 30 mil voluntários. No último ano, a Make-A-Wish realizou aproximadamente 27 000 desejos a nível global. A Make-A-Wish realiza desejos a crianças gravemente doentes em seis continentes, tem 40 afiliadas internacionais e 58 filiais nos Estados Unidos da América.